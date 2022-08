R&S e patent box, doppio bonus solo per le attività innovative

O ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.

Tenuto conto dello schema adottato dal legislatore e dei chiarimenti forniti dalla prassi in tema di credito R&S, il discrimine è rappresentato dalla classificazione o meno delle attività di R&S condotte dall’impresa nelle definizioni individuate in ambito Ocse nel Manuale di Frascati o, per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, nel Manuale di Oslo.

Nel dettaglio, le attività qualificabili come R&S sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento. In sostanza, deve trattarsi di attività caratterizzate da elementi di novità e creatività, oltre che da incertezza o rischio d’insuccesso.

Per questo motivo, all’interno delle attività condotte – siano esse svolte internamente o commissionate a soggetti terzi, indirizzate all’introduzione di nuovi beni o servizi o di un nuovo processo di produzione di un prodotto o comunque finalizzate ad apportare significativi miglioramenti a prodotti o processi esistenti – vi dev’essere un reale contenuto di ricerca e sviluppo destinato a superare un ostacolo scientifico o tecnologico non oltrepassabile applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico (risoluzione 40/E/2019).

Tecnologie e relazione tecnica

Da quanto sopra ne deriva che, stando ai criteri definiti dal Manuale di Frascati, non possono essere ricomprese tra quelle agevolabili le attività che derivano in sostanza da investimenti realizzati dalle imprese per l’introduzione di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza, a prescindere da quale sia il settore in cui l’impresa opera (risposta 188 del 17 marzo 2021).