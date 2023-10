Rsa, ai 70mila addetti dell’ospedalità privata aumenti tra 118 e 301 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con l’accordo ponte firmato da Aiop (l’Associazione italiana ospedalità privata) e dai sindacati (Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl), i 70mila lavoratori dipendenti delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali in ottobre avranno aumenti mensili tabellari tra i 118 e i 301 euro, a seconda del livello di inquadramento e della professione che svolgono. L’accordo è stato siglato in attesa di aprire il tavolo per il rinnovo del contratto unico di settore con le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative.

L’accordo ponte è imperniato quasi esclusivamente sul miglioramento degli aspetti economici, tant’è che oltre all’aumento si prevede un’indennità del servizio notturno, una maggiorazione del 15% della quota oraria notturna non legata più al minimo di notti effettuate, un nuovo superminimo non inferiore a 40 euro mensili per i lavoratori assunti prima del 2012 che diventa non assorbibile, un premio di anzianità pari a 40 euro mensili per 13 mensilità per chi ha maturato già dieci anni di anzianità nella stessa azienda o gruppo.

Loading...

Alla contrattazione aziendale è stato inoltre demandato un nuovo premio di produttività annuale, sono stati fissati in 15 minuti i tempi di vestizione, mentre è stata migliorata la casistica per il ricorso ai contratti a tempo determinato di ricorso ai tempi determinati.

Per i segretari nazionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Barbara Francavilla, Roberto Chierchia e Ciro Chietti «l’accordo restituisce un giusto trattamento economico a lavoratori che lottano da più di 11 anni: adesso il nostro impegno è lavorare affinché la trattativa sul contratto unico porti ulteriori risultati per tutti i lavoratori del settore, economici e sui diritti».

L’impegno dell’Aiop per l’adeguamento del contratto collettivo nazionale e per l’apertura di un tavolo per un contratto unico del settore rappresenta allo stesso tempo un riconoscimento verso i propri lavoratori, ma anche un pressante appello al Governo ed alle Regioni affinché intervengano per evitare il definitivo collasso del settore socio-sanitario, essenziale colonna dello stesso ssn. Anche in vista della futura trattativa per il contratto unico, la presidente di Aiop, Barbara Cittadini, commentando la Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza ha sottolineato che sulla sanità servono più risorse e che «senza un adeguato livello di finanziamento la sanità potrà garantire sempre meno prestazioni alla popolazione. I dati della Nadef, che evidenziano una riduzione della spesa sanitaria che la porterà, nel 2024, a livelli più bassi, in rapporto al Pil, rispetto al periodo pre-pandemico, confermano questo scenario».