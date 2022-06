Rta Robotics, accordo con l’Università di Pavia per generare ricerca e innovazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nell'ottica di stimolare sempre più il dialogo fra impresa e accademia, Rta Robotics e

l’Università di Pavia hanno siglato un accordo che ha funzione di ponte tecnologico e si prefigge tre principali obiettivi: attivare uno scambio di competenze e di know-how tecnico sulla robotica avanzata, supportare l'Università grazie a robot messi a disposizione degli studenti e dei dottorandi, creare le condizioni perfette per un sistema aperto, fatto di personale altamente preparato. «Siamo certi che avere fianco a fianco studenti PhD e ingegneri applicativi di comprovata esperienza aziendale sia un mix vincente per affrontare le sfide dei nostri clienti più evoluti” ha spiegato Tommaso Rossini. Rta Robotics è anche impegnata nel finanziamento di un Dottorato di Ricerca in Robotica Industriale, in avvio da ottobre di quest'anno, sempre presso l'Università di Pavia : il dottorando lavorerà in RTA e svolgerà, in parallelo, attività di ricerca applicata volta a realizzare pubblicazioni accademiche. “Con RTAabbiamo siglato un accordo win-win: ci viene messo a disposizione un Robot Antropomorfo per poter fare ricerca e sviluppare pubblicazioni scientifiche, mentre noi offriamo al nostro partner una consulenza tecnica su temi particolarmente spinti».

Chi è Rta Robotics.

La startup del Gruppo Rta è specializzata in motion control ed è nata per offrire soluzioni scalabili in ambito factory automation. Distribuisce il robot antropomorfo Horst 600 della Fruit Core, dotato di motore elettrico Rta. Il robot Scara Trio Motion: può fare un controllo completo di una macchina automatic

Loading...

Chi è Rta

Nata nel 1976, oggi R.T.A. è una realtà imprenditoriale, lattiva nel settore dell’automazione industriale. Il Gruppo si basa su quattro società operative: la sede centrale in Italia e tre filiali dirette in Germania, Spagna e India. Leader in Italia e in Europa nella produzione diazionamenti per motori passo-passo, nell'ultimo quinquennio R.T.A. sta decisamente definendo unnuovo posizionamento strategico nel settore della meccatronica, qualificandosi sempre più marcatamente come un partner di sistema per progetti di elevata complessità tecnologica.