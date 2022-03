Rubati oltre 600 milioni di dollari al videogioco Axie Infinity

I punti chiave Cosa è Axie Infinity

Più o meno 173.600 Ethereum valgono 623 milioni di dollari. Sarebbe questo il bottino sottratto a Axie Infinity un videogioco bastato su blockchain che commercia Nft. Come ha riportato martedì il servizio di pagamento Ronin «La maggior parte del bottino è ancora negli account degli hacker». L’attacco è stato scoperto grazie ad un utente che si è lamentato di non poter trasferire criptovaluta dal suo account, ma risalirebbe a circa una settimana fa. La società ha promesso di utilizzare “tutte le risorse a nostra disposizione” per mettere in atto “le misure e i processi di sicurezza più sofisticati per prevenire futuri attacchi” e per “assicurare che i fondi degli utenti non vadano persi”.

Cosa è Axie Infinity

Uno degli esempi più popolari e più discussi di giochi basati sulla blockchain è proprio Axie Infinity, sviluppato da Sky Mavis, in cui gli utenti possono acquistare delle creature chiamate Axie da allevare per combattimento, tipo i Pokémon, quindi, ma più brutti. Puoi allevarli e incorciarli tra loro per sfidare altri giocatori. Più giochi e più diventano forti e acquistano valore così quando li rivendi (se li rivendi) puoi guadagnarci qualcosa. I giocatori possono vendere i loro «Axies» su piattaforma Eth (Ethereum) e possono essere convertiti in valuta legale. Secondo il produttore, il gioco ha 2,5 milioni di utenti attivi ogni giorno