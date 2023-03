Ruben Östlund (Triangle of Sadness)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mancava davvero solo la nomination agli Oscar nella ricchissima carriera di Ruben Östlund, regista svedese dalla bacheca di trofei semplicemente invidiabile, che comprende ben due Palme d'oro del Festival di Cannes: la prima per “The Square”, la seconda per l'irresistibile “Triangle of Sadness”, film per cui è stato nominato agli Oscar come miglior regista e miglior sceneggiatore.

Difficile possa alzare la statuetta, ma questa nomination lo conferma come uno degli autori più amati del cinema contemporaneo