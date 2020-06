Rubinetti e valvole in difesa: ordini in caduta del 30%

Ottimismo per il futuro

Nel settore Oil&Gas, i progetti sono tendenzialmente di lungo termine ma il combinato disposto Covid-crollo del prezzo del greggio ha già lasciato il segno. Come nel caso di Valvitalia, 300 milioni di ricavi e 1100 addetti, con vendite 2020 per ora giù del 30%. «Le major mondiali – spiega il dg Massimiliano Ruggeri – hanno spostato in avanti, congelato o cancellato direttamente gli investimenti, in qualche caso i cali sono anche del 50%. Resto ottimista, perché il mondo ha bisogno di energia e la domanda prima o poi ripartirà, anche se il trimestre giugno-agosto sarà cruciale per capire qualcosa sui nuovi ordini, che al momento sono deboli, in calo del 20-25%. A settembre avremo gli elementi per aggiornare il nostro piano industriale».

Impatto contenuto

Più contenuto l’impatto per Atv, specializzata nelle valvole di profondità offshore, con dati 2020 in linea con lo scorso anno. «Un paio di progetti sono slittati in avanti di uno-due trimestri – spiega il presidente e amministratore delegato di Advanced Technology Valve Luciano Sanguineti – ma non abbiamo avuto cancellazioni. E anzi, a maggio abbiamo raccolto un’altra ventina di milioni di nuove commesse. Il 2020 per noi non sarà un anno di emergenza, anche se la crisi nel mondo è ben presente. Come dimostrano le richieste di alcuni clienti, anche colossi del settore, che sui pagamenti in qualche caso hanno chiesto flessibilità».