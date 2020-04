Rubini (Fidentiis): «I mercati hanno già scontato le stime di recessione» L’head of equity sales di Fidentiis sottolinea come le Borse siano posizionate scontando uno scenario positivo di evoluzione nella ricerca scientifica di Monica D'Ascenzo

«La situazione attuale non sembra spaventare, perché la correzione dei mercati è stata così violenta da non dare il tempo agli investitori retail di far scattare redemption, i fondi hanno mantenuto pressoché intatta la liquidità» osserva Luca Rubini, head of equity sales di Fidentiis, nella diretta Instagram sull’account del SOle 24 Ore dedicata oggi all’andamento dei mercati.

«I mercati in genere anticipano i trend: dopo aver scontato il rallentamento dell’economia si stanno ora orientando sulle prossime news. A questo punto le aspettative sono da un lato la scoperta di un vaccino, dall’altro il riacutizzarsi della pandemia. Il rallentamento dell’economia è stato già digerito a mio parere» osserva Rubini, precisando poi: «Le rotazioni settoriali a cui stiamo assistendo in questi giorni, da utilities a banche e ciclici, suggeriscono un posizionamento più sul fronte delle notizie positive che non l’altro».



Nel giorno di una nuova mossa della Fed a sostegno dell’economia americana, il giudizio complessivo su quanto stanno facendo le banche centrali è positivo. «Le nuove misure della Bce hanno sicuramente contribuito ad aumentare l’offerta di liquidità nel sistema, è anche vero che di liquidità ce n’era comunque in abbondanza anche pre-covid. Non sottovaluterei la valenza della decisione della Bce di applicare parametri meno stringente nel valutare i nuovi rischi delle banche europee, questa in realtà potrebbe essere la chiave per far ripartire il credito alle SMEs» commenta Rubini, aggiungendo: «La volatilità che vediamo sul mercato per le banche è solo parzialmente giustifica dalla situazione macro. Avranno un funding dalla Bce a tassi negativi del -0,75% e presteranno alle aziende allo 0,25%, uno spread di un punto percentuale che seppur “fittizio” contribuirà agli utili. Vero è che con i tassi bassi, l’operatività che ripartirà gradualmente e la volatilità sullo spread non ci aspettiamo grosse sorprese. Il persistere di una situazione di lockdown potrebbe invece far ripartire il problema degli NPLs, in particolare per quelle banche che sono patrimonialmente meno solide».



Per quel che riguarda l’operatività in Borsa l’head of equity sales di Fidentiis avrebbe preferito che si fosse deciso per un orario ridotto delle contrattazioni, magari in contemporanea con l’apertura di Wall Street evitando quindi la mattina quando gli ordini al momento sono ben pochi. Mentre sulla decisione di non permettere le vendite allo scoperto osserva: «Il provvedimento sullo “short selling ban”, seppur positivo per limitare la speculazione tout-court, ha effetti distorsivi, specialmente per quegli investitori professionali che operano su più mercati. Se guardate alcune delle operazione di M&A annunciate, hanno tutte subito degli allargamenti degli spread semplicemente perché ad alcuni operatori è stato impossibile continuare a coprire la posizione (hedging) o semplicemente è scattato uno stop loss».



Su come reagiranno i mercati al termine del lockdown, Rubini, infine, sottolinea: «Il vero punto chiave è quando verranno rimosse le misure restrittive e in che termini. Alcuni settori ripartiranno più velocemente, penso ad infrastrutture, costruzioni, lusso e TMT, altri faticheranno di più. I settori consumer discretionary, turismo e viaggi faranno più fatica a ripartire e per la competizione dei peers e per le mutate abitudini ed esigenze dei consumatori».