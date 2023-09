Rubini, Meneghin e quegli indimenticabili anni d’oro del basket italiano

Narratori straordinari. Come Valerio Bianchini, detto “il Vate”, che oltre ad essere un versatile giocatore ed allenatore, è un ottimo comunicatore, già “social” prima dell'avvento dei social. Formidabili le sue polemiche con Dan Peterson per elettrizzare la vigilia delle grandi sfide.

Tutti personaggi di enorme spessore, mai banali, mai sfuggenti. Perfino superfluo ricordare Dino Meneghin, il campione più campione. Poi Aldo Ossola, detto Von Karajan perchè guidava la squadra come un direttore d'orchestra. E ancora Mike D'antoni, eccezionale playmaker e anche allenatore.

I loro racconti, in presa diretta fanno inevitabilmente venire la pelle d'oca e un filo di nostalgia a chi ha memoria di quegli anni. In fondo ci sta. Chiamiamola nostalgia buona. Un certo Lucio che, proprio in quegli anni stava alzando la voce, le avrebbe chiamate emozioni.

Indimenticabile

A proposito di grandi figure da non far retrocedere negli archivi della memoria, ci viene in aiuto un altro prezioso libro (Indimenticabile, Cesare Rubini un guerriero dello sport, SPORT&PASSIONE) scritto da due valenti colleghi di lungo corso, Oscar Eleni e Sergio Meda, che con la loro iniziativa hanno reso il giusto tributo all'unico italiano ad essere inserito in due Hall of Fame statunitensi, quella della pallanuoto e della pallacanestro.

Un mito dello sport, Cesare Rubini, entrato nella leggenda di due discipline svettando prima come atleta poi come allenatore e dirigente. Riassumere qui tutti i suoi primati è praticamente impossibile. E quindi vi rimandiamo al libro che ne esplora, con le testimonianze di chi lo ha affiancato, ogni lato della sua poliedrica figura. Basti dire che nella pallanuoto, oltre ad aver vinto per 6 volte il titolo italiano, ha conquistato un oro e un bronzo alle Olimpiadi di Londra (1948) e di Helsinki (1952). Nel basket, nel periodo 1950-'72 , ha vinto 15 titoli come allenatore giocatore con l'Olimpia di Milano. E sempre come coach della squadra milanese ha conquistato una Coppa dei Campioni (1966) e e due Coppe delle Coppe nel 1971 e nel '72.