Rublo russo si rafforza a 96,5 per dollaro dopo il rialzo dei tassi

Si rafforza il rublo russo dopo l’intervento di emergenza della Banca centrale che ha alzato i tassi di interesse al 12% dall’8,5%. La mossa è arrivata dopo che la valuta russa aveva toccato i minimi da un anno mezzo sul biglietto verde americano superando la soglia dei 100 rubli per un dollaro. Il cambio si attesta ora in area 96,53 rubli per dollaro, in ulteriore rafforzamento dai 97 di ieri.