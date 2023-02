Ruby ter, assolto Silvio Berlusconi. «Il fatto non sussiste»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. Nel complesso sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo milanese sul caso Ruby ter. Oltre al Cavaliere, le assoluzioni, sempre con la formula «perchè il fatto non sussiste», hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.



I fatti contestati

Nella scorsa udienza una delle imputate, Barbara Guerra, aveva annunciato per stamani dichiarazioni spontanee, ma come avvenuto già altre volte alla fine la giovane non ha parlato. Nessuna delle cosiddette “ex olgettine” ha mai reso dichiarazioni davanti ai giudici (Tremolada-Gallina-Pucci) nel corso del processo con al centro le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, iniziato nel gennaio 2017 per fatti contestati che vanno dal novembre 2011 al 2015.

I diversi filoni

Per Berlusconi, già assolto in via definitiva nel processo Ruby e dai Tribunali di Roma e Siena in due filoni processuali del “ter”, l’aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio avevano chiesto una condanna a 6 anni di reclusione e una confisca da oltre 10 milioni di euro. Ossia del prezzo della presunta corruzione: soldi e regalie, come case, macchine e contratti tv, che il Cavaliere, per i pm, avrebbe versato alle ragazze, ex ospiti delle serate del “bunga bunga” a Villa San Martino, per comprare il loro silenzio e la loro reticenza nelle deposizioni nei due processi sul caso Ruby. Tesi smentita dalla pronuncia dei giudici.

Gli argomenti della difesa

Da parte della difesa di Berlusconi, coi legali Federico Cecconi e Franco Coppi, era stata domanda di assoluzione «perché il fatto non sussiste». La tesi difensiva è che il leader di Fi ha sempre versato quel denaro alle giovani per risarcirle per la vita rovinata dallo scandalo mediatico.

Karima: Ruby è stato tutta un’invezione

«Ruby è stata tutta un’invenzione, il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo». È quanto ha detto Karima el Mahroug dopo esser stata assolta a Milano. «Ho bisogno di tempo per assimilare. sono contenta perchè finalmente una parte di verità è venuta fuori».