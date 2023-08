Ruffini: fisco amico? Mai. Ma sia interlocutore equo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Fisco può essere amico del contribuente? «Mai, gli amici ce li scegliamo, non me li può dare la legge, gli amici stanno altrove. Il Fisco non può essere amico. Ma invece può essere un corretto equo interlocutore, deve essere questo. Io non vorrei avere un fisco amico ma un Fisco con cui interloquire in modo corretto». Così alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ha presentato il suo ultimo libro “Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi”.

Ruffini: evasione scende, contribuenti italiani più leali



«Il livello di evasione fiscale è sceso negli ultimi cinque anni di 15-20 miliardi euro l’anno, mentre l’anno scorso abbiamo recuperato 20 miliardi di euro in un anno» ha ricordato Ruffini. «Una cosa è il recupero dell’evasione fiscale, un’altra la riduzione dell’evasione fiscale - ha distinto i due aspetti Ruffini -. L’evasione fiscale, che è stimata dal Mef, negli ultimi anni è scesa, si è ridotta. Vuol dire che i contribuenti sono sempre più leali nei confronti della comunità e degli altri cittadini. Ciò anche grazie all’opera di digitalizzazione che ha reso più complicato attuare i meccanismi di evasione».

Loading...

Anno scorso recupero record di 20 miliardi

Mentre, ha proseguito, per quanto riguarda le «azioni di recupero sull’evasione che invece si è realizzata, e che riusciamo a riportare nell’Erario, l’anno scorso abbiamo fatto un recupero record di 20 miliardi euro, un ottimo risultato grazie ai colleghi dell’Agenzia delle Entrate». «Per quanto riguarda i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate - ha anche detto Ruffini - siamo intorno ai 70 miliardi di euro l’anno, circa tre manovre di bilancio» dello Stato.

Entro l’anno prossimo concorsi per 11mila nuovi ingressi

«Stiamo cercando di migliorare gli strumenti, il nostro è un lavoro di servizio al paese» e «il lavoro di direttore dell’agenzia dell’entrate è come quello di un direttore d’orchestra», ha detto ancora Ruffini, che ha annunciato: «Tra quest’anno e l’anno prossimo entreranno 11mila nuovi colleghi con i concorsi, grazie alle risorse che sono state stanziate»