Rugby, calci e difesa danno il titolo mondiale al Sudafrica

Quarti di finale: Sudafrica 29, Francia 28. Semifinali: Sudafrica 16, Inghilterra 15. Finale: Sudafrica 12, Nuova Zelanda 11. Sempre con il minimo scarto, sempre con il massimo sforzo, gli Springboks si confermano campioni del mondo. È la loro quarta Coppa: nessuno come loro, che pure erano stati esclusi dalle prime due edizioni del torneo a causa della politica di apartheid ancora in vigore. Ed è di nuovo il capitano con la pelle nera, Siya Kolisi, ad alzare il trofeo.

Partita durissima, com’era nelle previsioni. Meno prevedibili i numerosi colpi di scena a livello disciplinare. Giallo al al capitano degli All Blacks Sam Cane per un contatto “testa a testa”, intorno alla mezz’ora, convertito in rosso dopo l’esame nel “bunker” televisivo, giallo a un altro All Black, Frizell, in avvio di gara; nella ripresa altre due espulsioni temporanee, stavolta ai danni del Sudafrica, prima proprio per Kolisi (ma pure il suo intervento è sembrato da rosso) e poi per Kolbe nel finale: sette minuti di parità numerica (14 contro 14) e due nazioni intere con il fiato sospeso.

La Nuova Zelanda, pur avendo giocato complessivamente oltre 40 minuti con un uomo in meno, ha attaccato di più, ha segnato l’unica meta del match e e ha tenuto la palla per il 60% del tempo. Facile, con questi presupposti, individuare il fondamentale punto vincente del Sudafrica: una difesa straordinariamente efficace e pronta al sacrificio, soprattutto grazie agli uomini di mischia. Pieter-Steph du Toit, giustamente votato man of the match, ha fatto 28 placcaggi, il 37enne Fourie (entrato dopo pochissimi minuti al posto dell’infortunato Mbonambi) lo segue a quota 21.

Altro fattore: i calci piazzati. Gli All Blacks non hanno concesso nemmeno una penalità nella ripresa ma nel primo tempo l’infallibile Handré Pollard ha avuto quattro occasioni per fare male e ha sempre centrato i pali. Dall’altra parte, Mo’unga ha piazzato due penalty nel primo tempo, ma ha fallito la trasformazione della meta di Beauden Barrett a metà ripresa (nata da uno dei consueti prodigi del trequarti ala Mark Telea, in grado di sfuggire a quattro avversari). E sul fallo “da giallo” di Kolbe è stato Jordie Barrett a non mettere dentro il calcio del sorpasso.

Erano due tentativi “al piede” oggettivamente difficili, il primo da posizione molto angolata, il secondo da lontano (e comunque nemmeno centrale). Palloni usciti di poco, a testimoniare che la sorte non era dalla parte degli All Blacks. Che peraltro una meta l’avevano segnata anche al quarto d’ora della ripresa. Numero di Mo’unga con avversari saltati, finta, riaccelerazione, passaggio ad Aaron Smith che schiacciava: tutto inutile per un “in avanti” di Savea a inizio azione che nessuno aveva visto a velocità normale.