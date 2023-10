Coppa del Mondo di rugby: due capolavori e due semifinali da brivido

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quattro semifinaliste e due capolavori: questo hanno prodotto i quarti di finale della Coppa del Mondo di rugby.

A Marsiglia vanno avanti Argentina e Inghilterra, che hanno superato rispettivamente il Galles (29-17) e le Isole Figi (30-24). Ma alla categoria dello straordinario - nel fine settimana appena concluso - appartengono i due match di Parigi, entrambi risolti a favore delle potenze dell’emisfero Sud: sabato Nuova Zelanda-Irlanda 28-24, domenica Sudafrica-Francia 29-28.

Le due europee, eliminate, lasciano il primo e il secondo posto del ranking mondiale, con tanti saluti all’ipotesi secondo cui questa Rugby World Cup avrebbe consolidato il turnover in cima alle gerarchie.

Ma nessuno è uscito ridimensionato da due confronti di eccezionale bellezza.



Si fa leggermente preferire - ma in fondo è questione di gusti - l’incontro fra gli All Blacks neozelandesi e l’Irlanda. Una meraviglia distillata in 80 minuti più un extratime che sembrava non terminare più. Perché nel rugby, anche se il tempo è scaduto, l’arbitro non fischia la fine mentre c’è un’azione in corso. E “quella” azione offensiva degli irlandesi, disperatamente in cerca della meta del sorpasso, è andata avanti per cinque minuti e mezzo, con una serie di fasi di gioco che pareva infinita. Ce ne sono volute 37 prima che il grande vecchio Sam Whitelock (151 presenze nei test match internazionali, record planetario assoluto) salvasse la squadra di Oceania guadagnandosi una punizione “tombale” per le speranze degli avversari.

Le due contendenti concludevano sfinite, in apnea, un confronto magnifico, intensissimo, corretto. Con tre mete per parte, pezzi di bravura individuali offerti in abbondanza, azioni corali eccellenti. Naturalmente c’è stato anche qualche errore, entrato a sua volta a pieno titolo in una trama completa, avvincente.



Gli All Blacks - cresciuti in maniera impressionante nel corso del torneo - hanno retto su tutti i fronti. Conducendo sempre nel punteggio, a dispetto di tre pericolosissimi avvicinamenti dell’Irlanda, e stringendo i denti nei 20 minuti complessivi che hanno dovuto affrontare con un uomo in meno, per le espulsioni temporanee di Smith e Taylor.

E se in attacco ci si è trovati sostanzialmente su un piano di equilibrio, è in difesa che i neozelandesi si sono garantiti il successo, con alcuni salvataggi magistrali: su tutti un prodigio di Jordie Barrett per impedire a un avversario, già in area di metà, di schiacciare il pallone a terra e smuovere il punteggio da quel 28-24 che, invece, è stato il risultato finale.

Nelle parole di un… sudafricano - l’ex internazionale Bobby Skinstad, campione del mondo nel 2007 e terza linea di valore assoluto - la sintesi di quanto si è visto in campo. Un riconoscimento alle due squadre (“Uno dei più grandi confronti a cui ho assistito in vita mia”) e uno al suo pari ruolo Ardie Savea, capitano dei Neri, votato man of the match: “Stupefacente, la migliore prestazione che ho mai visto fare a un n. 8”.