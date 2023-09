Rugby, Italia travolta e umiliata dalla Nuova Zelanda

Non poteva, a questo punto, esserci qualche reale novità nel secondo tempo, che però è stato aperto da una bellissima azione azzurra, finalizzata in meta da Capuozzo. La statistica ha registrato la 149esima presenza di Sam Whitelock, entrato per centrare il record assoluto in casa neozelandese, e gli uomini in nero hanno ripreso a macinare gioco e mete. Fino a sfiorare quella quota 100 che contro di noi avevano superato 24 anni a Huddersfield, in un’altra Coppa del Mondo. Almeno questa, di statistica, non è stata aggiornata, e appena prima del fischio finale è anzi arrivata la meta n. 2 dell’Italia, con Ioane in tuffo alla bandierina.

Il ct azzurro Kieran Crowley ha detto che “qualcosa cambierà per il rugby italiano, ma il momento non è ancora arrivato”. Un’ammissione onesta, che almeno sgombererà il campo da ulteriori ottimismi fuori luogo in vista del match del 6 ottobre, ancora qui a Lione, contro la Francia.

LA PARTITA

Nuova Zelanda-Italia 96-17 (primo tempo 49-0). Per la Nuova Zelanda: 14 mete (Smith 3, Jordan 2, Savea 2, Coles 2, Telea, Retallick, Papali’i, McKenzie, Lienert-Brown), 13 trasformazioni (Mo’unga 9, McKenzie 4). Per l’Italia: 2 mete (Capuozzo, M. Ioane), 1 calcio piazzato (Allan), 2 trasformazioni (Allan, P. Garbisi). Calci fermi: Mo’unga 9 su 10, McKenzie 4 su 4; Allan 2 su 2, P. Garbisi 1 su 1)

Loading...