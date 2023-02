Rugby, il Sei Nazioni vale un giro d’affari di oltre 250 milioni

Le federazioni hanno ottenuto dal colosso finanziario inglese versamenti in cinque anni diversificati a seconda del seguito: quella inglese riceverà oltre 110 milioni di euro dall’operazione, poco meno quella francese, quella gallese 59 milioni di euro, quella irlandese 56 milioni, quella scozzese 52 milioni e quella italiana poco meno di 40. In ogni caso, Inghilterra, Francia, Italia, Scozia e Galles e Italia, con una quota totale di controllo dell’85% manterranno la responsabilità esclusiva per tutte le questioni sportive, nonché il controllo sulle decisioni commerciali».

Il modello di business

Per quanto riguarda i ricavi della competizione, la gestione è centralizzata nella Six Nations Rugby per quanto riguarda la vendita dei diritti televisivi a livello internazionale e le sponsorizzazioni.

La fetta maggiore degli introiti deriva ovviamente dai diritti televisivi, considerato che la competizione è trasmessa in oltre 180 paesi. In mercati come quello transalpino e quello dell’area UK si parla di contratti da circa 50 milioni di sterline a stagione. In Gran Bretagna Bbc e Itv hanno prolungato i rispetti accordi fino al 2025.

Sulle sponsorizzazioni, va detto, che dal 2019 il torneo è intitolato Guinness Six Nations. Il marchio di birra irlandese avrebbe sottoscritto un accordo di 6 anni con investimenti crescenti che saliranno dai 6 milioni di sterline (pari a 6,6 milioni di euro) del primo anno quasi al doppio. Il precedente title sponsor era Royal Bank of Scotland che ha dato la sua denominazione alla competizione per 14 anni.

Nel gennaio 2022 sono stati annunciati due nuovi accordi di sponsorizzazione che hanno coinvolto Breitling e TikTok. Ad ottobre 2022 poi è stato sottoscritto un contratto con Sage, leader globale nella tecnologia software, Official Insights Partner del Sei Nazioni, della Autumn Nations Series e del TikTok Women’s Six Nations Championships.