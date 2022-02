Rugby, il Sudafrica minaccia il posto dell’Italia nel Sei Nazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Niente di ufficiale, tantomeno con conseguenze immediate. Ma rispetto a singole voci che da tempo si levavano ogni tanto contro la permanenza dell'Italia nel Sei Nazioni di rugby, questa volta sembra esserci una prospettiva più solida e concreta.

Da numerosi media di Regno Unito e Sudafrica rimbalza una news che si fatica a catalogare come del tutto “fake”: la federazione sudafricana si è accordata per un nuovo triennio di partecipazione della sua Nazionale al Championship dell'emisfero Sud (impegnandosi dal 2022 al 2024) ma punta a farla entrare nel Sei Nazioni a partire dell'edizione 2025. E la squadra sacrificata, nell'ambito di un'operazione che aprirebbe per la prima volta le porte della manifestazione a una non europea, sarebbe l'Italia, come d'altronde era facile immaginare.

A spingere in questa direzione sarebbe soprattutto il fondo di private equity Cvc, che si è aggiudicato il 14,5% di Six Nations Limited, società che gestisce il Sei Nazioni, spendendo una somma superiore ai 350 milioni di euro. Una potenza nel campo degli investimenti sportivi, che di recente ha tra l'altro acquistato il 10% della Liga calcistica spagnola.

Cvc punterebbe a massimizzare i profitti del più popolare torneo rugbystico esistente facendovi entrare la squadra campione del mondo, il che significherebbe presumibilmente maggiori apporti dagli sponsor, maggiori audience televisive con ricavi tv in crescita, maggiore gradimento su scala mondiale.

Naturalmente i risultati via via più deludenti degli Azzurri nel Sei Nazioni (33 le sconfitte di fila, ultima vittoria nel 2015 in Scozia) hanno un notevole peso: sotto questo punto di vista, l'Italia non potrebbe mettere sul tavolo motivazioni a favore della propria permanenza. E con un'uscita subirebbe un colpo economico terribile. Basti pensare che il bilancio 2019 della Fir (l'ultimo in era pre-Covid) evidenziava un fatturato di 46,5 milioni di euro, dei quali quasi 20 derivavano direttamente dalla partecipazione al Sei Nazioni. Che poi diventava un volàno per altre entrate, a partire dalle sponsorizzazioni della Nazionale.