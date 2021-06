Rumori e distorsioni: perché quando decidiamo non tutti gli errori sono uguali

A volte un'eccessiva dispersione nelle valutazioni può solo creare confusione. Pensate a quante ne abbiamo sentite in questi mesi dai virologi più presenti nei salotti televisivi sulle cure più adeguate, sull'origine del virus, sull'utilità delle mascherine e delle altre misure di contenimento, sull'opportunità di chiudere, riaprire, distanziarsi, assembrarsi. Un gran rumore appunto.

Gli errori della politica

Le cose sono diventate più serie quando questo “rumore”, questa dispersione di ipotesi e approcci, ha invece iniziato ad informare le pratiche operative delle Regioni, dei comuni, delle aziende sanitarie riguardo al tracciamento, ai movimenti, agli screening, ai ricoveri, alle vaccinazioni. Si è spesso verificata una situazione di autentica disparità di trattamento. Perché in alcune regioni i maturandi hanno ricevuto il vaccino e in altre no? Può essere la fortuna o la sfortuna di essere nato in un luogo piuttosto che in un altro del territorio nazionale, la ragione sufficiente per essere esclusi da certi servizi cui, invece, in altri luoghi i cittadini della stessa Nazione hanno accesso? Ecco, il “rumore” diventa particolarmente pericoloso quando parliamo di decisioni e di valutazioni che hanno una certa componente casuale, come in questo caso il luogo di nascita. Ma facciamo un passo indietro.

Come decidiamo

Le decisioni, nella maggioranza dei casi, si basano su valutazioni, “judgements”, in inglese. Sappiamo da tempo come le nostre strategie cognitive, vere e proprie scorciatoie mentali, le euristiche, possono produrre distorsioni in tali valutazioni. Il mondo là fuori è complesso, le informazioni sovrabbondanti e il tempo per decidere che cosa fare è limitato. Le euristiche ci aiutano, nella stragrande maggioranza dei casi in modo egregio, a gestire questa complessità. Eliminiamo informazioni irrilevanti, diamo pesi differenti a ciò che ci interessa rispetto a ciò che può distrarci, il tutto per economizzare sul tempo e sull'energia che ogni decisione richiede. Ma queste euristiche si sono evolute per aiutarci a compiere queste operazioni in un ambiente che oggi non esiste più.

Il nostro cervello è perfettamente adattato per la savana di 150mila anni fa, un po' meno per la società odierna e la sua incredibile velocità di cambiamento. Per questa ragione, ogni tanto, ma in modo prevedibile, le euristiche ci portano fuori strada. Queste deviazioni sono i “bias”. Con il rumore, il “noise”, le cose sono differenti. Mentre i “bias” ci spingono tutti nella stessa direzione, sbagliata, il “noise” descrive la grande variabilità delle nostre decisioni e dei nostri giudizi. La combinazione di “bias” e “noise”, naturalmente, non può che deteriorare ulteriormente la qualità delle nostre scelte.

Cosa incide sulla decisione

È necessario distinguere le due componenti, però, perché i rimedi possono esse molto differenti. Un esempio particolarmente allarmante di “noise” è quello con il quale Kahneman, Sunstein e Sibony aprono il loro libro: il comportamento dei giudici in tribunale. Abbiamo già visto in un “Mind the Economy” passato, come la probabilità di una decisione così importante come la concessione della libertà condizionata vari in maniera sistematica con la distanza temporale dall'ultimo pasto del giudice: dopo la colazione il valore è alto e si abbassa via via che si avvicina l'ora di pranzo. Dopo pranzo la percentuale torna nuovamente ad alzarsi per poi ridursi sistematicamente nel corso del pomeriggio. La qualità delle decisioni è ulteriormente messa in discussione dal fatto che molti studi mostrano come gli stessi reati vengano puniti con pene estremamente differenti tra loro. Il bersaglio è la condanna giusta, ma i giudici spesso lanciano le loro freccette in giro sul bersaglio molto lontano dal centro.