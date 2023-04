Runner ucciso, catturata l’orsa Jj4

Ascolta la versione audio dell'articolo

Durante la notte l’orsa Jj4 è stata catturata. Lo comunica la Provincia di Trento. Il plantigrado, su cui pende un’ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, si è reso responsabile dell’aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, 26 anni di Caldes, mentre stava facendo di running sui sentieri del monte Peller. L’orsa catturata nella notte è rinchiusa al centro di recupero fauna alpina Casteller di Trento assieme a M49, «Papillon» come lo definì l’ex ministro dell’ambiente Sergio Costa, l’orso che per ben due volte è riuscito a fuggire dalla struttura prima di essere ricatturato e «incarcerato» a vita. Anche su M49, resosi responsabile di decine di incursioni e giudicato pericoloso, pendeva un’ordinanza di cattura forzata, emessa dalla Provincia confermata dal Consiglio di Stato che aveva respinto gli appelli degli animalisti.