Ruocco: «No alla svendita di Banca Mps: riaprire il dossier con l’Europa» Parla la presidente della commissione banche: «Sì all'esempio spagnolo» - «Rafforzare il sistema stimolando la nascita di una terza-quarta banca nazionale» di Manuela Perrone

Parla la presidente della commissione banche: «Sì all'esempio spagnolo» - «Rafforzare il sistema stimolando la nascita di una terza-quarta banca nazionale»

4' di lettura

«Non è il momento di svendere un’importante realtà bancaria come Mps, men che mai a concorrenti Ue o extra Ue. Nessun Paese europeo svende le sue banche a istituti stranieri. L’Italia prenda esempio dalla Spagna e riapra il dossier con l’Europa». L’invocazione, accorata, arriva da Carla Ruocco (M5S), presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Con il via libera di Bce alla scissione di Mps per la cessione di 8,1 miliardi di crediti deteriorati ad Amco si è però aperto ufficialmente il cantiere dello scorporo e il governo ha pronto il decreto che autorizza la privatizzazione dell’istituto. Che cosa non la convince?

Sono diretta. Banca Mps, a oggi, capitalizza in Borsa circa 1,65 miliardi di euro, il mercato ha già sostanzialmente “prezzato” il derisking e i rischi operativi dell’istituto. Se questo fosse il prezzo di cessione e, a mio avviso, non potrebbe essere molto diverso, lo Stato con la sua partecipazione pari al 68% incasserebbe dalla cessione della banca circa un miliardo a fronte di un investimento complessivo di quasi 8,5 miliardi. Il rendimento per lo Stato sarebbe pari a -90% dell’investimento fatto. Poi si dovrebbero considerare anche i 5 miliardi circa di petitum per contenziosi giudiziali-extragiudiziali verso Mps. Di questi chi risponderebbe? Il nuovo acquirente? O forse dovremmo istituire un nuovo fondo indennizzo? Proprio per questi motivi non è il momento di “svendere”.

Ma come è possibile evitare la gara? Quali argomenti si potrebbero portare in Europa?

Il modello vincente è la Spagna con la recente operazione di M&A tra le banche iberiche Bankia e CaixaBank, sotto la regia del Governo Sanchez, per creare una grande banca spagnola. Un’operazione simile potrebbe essere realizzata anche in Italia. Potremmo rafforzare il nostro sistema bancario stimolando la nascita di una terza-quarta banca nazionale. La situazione di Bankia è molto simile a quella in Italia di Mps. Proprio con queste argomentazioni, e le condizioni a mio avviso ci sono tutte, occorre andare in Europa per spiegare che con la “svendita” di Mps non si perseguono gli interessi nazionali e si crea un danno per i conti pubblici nazionali. Occorre, in estrema sintesi, prenderci il giusto tempo per permettere allo Stato di valorizzare la partecipazione nella banca. L’epidemia da Covid-19 ha dimostrato che il sistema bancario nazionale è un asset strategico per evitare che crisi pandemiche si trasformino in crisi economiche: con le moratorie superiori ai 300 miliardi e nuovi finanziamenti garantiti per 75 miliardi ha evitato che la crisi epidemiologica si trasformasse nel breve termine in una crisi sociale.