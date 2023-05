Ruolo sociale delle imprese e governance per la sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La sostenibilità non è più una scelta per le imprese, è ormai una via obbligata . I green e pink washing del caso usati in passato solo per dimostrare all’esterno di aver fatto qualche passo in questa direzione non hanno più alcun valore e vengono smascherati facilmente da investitori e stakeholder.

In occasione del Festival dell’Economia di Trento, che si terrà dal 25 al 28 maggio, dibattiti e confronti entreranno nel vivo di quelle che sono le nuove sfide da affrontare non solo in tema di emergenza climatica e di trasformazione ecologica, ma anche in tema di impegno sociale delle imprese e disegno di una nuova governance. Questo a complemento dell’acronomo ESG, che è necessario, oggi più che mai, riempire di significato.

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

Un nuovo modello di capitalismo tra sostenibilità e diseguaglianze

I protagonisti: Aldo Bonomi ( fondatore e coordinatore di ricerca Consorzio Associazione Agenti di Sviluppo del Territorio); Luigino Bruni (Lumsa); Rita D'Ecclesia (Università di Roma La Sapienza); Maurizio Gardini (presidente Confcooperative); Marcello Signorelli (Università di Perugia); Alberto Orioli (vicedirettore vicario Il Sole 24 Ore).