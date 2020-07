Rusal punta sull’alluminio verde per conquistare l’Europa del Green deal

Leggi anche Dazi: Trump aumenta le tariffe su acciaio e alluminio

Piuttosto che imporre una carbon tax alla frontiera il gruppo russo propone di esonerare dal dazio del 6% tutto l’alluminio qualificato come sostenibile: «Sarebbe la soluzione più facile – spiega Barker – La mia esperienza da ministro mi ha insegnato che quando si crea qualcosa di nuovo è meglio non introdurre eccessive complicazioni».

Il passo preliminare è istituire un sistema di certificazione europeo: una sorta di bollino verde, su cui si sta già lavorando in vista del lancio il prossimo anno di una piattaforma per il trading di alluminio low carbon al London Metal Exchange, che all’inizio potrebbe distinguere il metallo con un’impronta di CO2 inferiore a 4 tonnellate, in modo da includere una fetta più ampia di forniture. Oltre a Rusal sono produttori virtuosi, per motivi analoghi, anche i norvegesi di Norsk Hydro e per gli impianti in Canada la statunitense Alcoa.

«Speriamo vivamente di coinvolgere anche loro e che le idee che proponiamo, molto semplici e sensate, possano guadagnare un largo appoggio, perché è più facile parlare con una voce sola».

Quanto all’Italia, Lord Barker la considera un mercato particolarmente promettente (oltre che meta delle sue prossime vacanze, in barca al largo di Amalfi): «Il vostro Paese è tra i maggiori consumatori di alluminio in Europa, ci sono migliaia di piccole e medie imprese che ne fanno uso, ma non c’è più produzione primaria».

Potenzialmente potremmo essere proprio noi a favorire la ripresa delle operazioni in Sardegna, ma per ora non ci sono le giuste condizioni di mercato: il prezzo dell’energia in Italia è alto e quello dell’allumina (materiale intermedio, che veniva prodotto alla Eurallumina di Portovesme, ndr) oggi è troppo basso».