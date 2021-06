Rush finale dei big cinesi in crisi per ripagare il debito in scadenza

2' di lettura

Le celebrazioni dei cento anni del Partito non lasciano spazio a fallimenti clamorosi. Pechino corre in aiuto dei giganti dell’economia in crisi da tempo, anche a causa delle massicce campagne di acquisto degli anni scorsi e salva anche Huarong, espulsa perfino dall’indice MSCI. Evergrande, Suning seguono la stessa strada, evitando, per il momento, il default. Il Governo cinese ha stabilito nuove regole per l’efficienza delle società, molto difficili da attuare a costo zero. Ha anche premesso che, in linea di principio, il fallimento delle realtà in crisi non sarà evitato a tutti i costi.

Una ciambella per Huarong

La società di asset management il cui principale azionista è lo stesso ministero delle Finanze ha vissuto momenti difficili culminati nella condanna a morte dell’ex chairman Lai Xiaomin nel gennaio scorso per corruzione e altri reati gravi.

Ma la tenuta della società è sempre più a rischio e la corsa sui tempi delle scadenze sempre più affannosa. China Huarong Asset Management Co. Ltd. ha rimborsato puntualmente un’altra tranche di obbligazioni in dollari in scadenza, in qualche modo alimentando le preoccupazioni sullo stato di salute della società finanziaria.

A metà settimana all’ultimo minuto ha onorato un’obbligazione da 250 milioni di dollari in scadenza. Dallo scorso mese di aprile ha rimborsato integralmente nei tempi previsti tre obbligazioni in dollari statunitensi e un’obbligazione in dollari di Singapore, per un totale rispettivamente di 1,45 miliardi di dollari e 600 milioni di dollari Usa(circa 446 milioni di dollari).

GuangZhou Evergrande

Evergrande si rimette in pari

Anche il gruppo China Evergrande, oppresso dai debiti, per il momento almeno è riuscito a trovare la quadra mettendo da parte 13,6 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 1,75 miliardi di dollari) per rimborsare le obbligazioni in dollari statunitensi in scadenza oggi e gli interessi su tutte le obbligazioni offshore.