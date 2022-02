Russi a caccia di contante: lunghe code ai bancomat. Timori per il rublo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lunghe code agli sportelli dei bancomat, in cerca di rubli ma soprattutto di dollari, sempre più difficili da trovare. Da qualche giorno questa è una scena consueta nelle maggiori città russe; nelle ultime ore le file sono cresciute ancora dopo le nuove, pesanti, sanzioni finanziarie approvate dai Paesi del G7 e dall’intera Unione europea che escludono alcune banche russe dal sistema di pagamenti internazionali Swift e congelano gli attivi della Banca centrale di Mosca detenuti all’estero.

«Sono stato in coda per un’ora, ma la valuta straniera è sparita ovunque, solo rubli», ha detto all’agenzia Bloomberg Vladimir, un programmatore di 28 anni, mentre aspettava in una lunga fila a un bancomat in un centro commerciale di Mosca. «Mi sono mosso tardi perché non pensavo che tutto questo potesse accadere. Sono sotto shock».

La corsa ai dollari non è stata rallentata nemmeno dal cambio «punitivo» offerto da alcune banche, che in alcuni casi scambiano le valute ben oltre i 100 rubli per un dollaro, a fronte di un cambio ufficiale di 83,7.

Il timore diffuso è che lunedì, all’apertura delle contrattazioni, la valuta russa crolli sui mercati, in un «panic selling» di cui sono visti i primi accenni nella settimana appena trascorsa.

I tassi di cambio offerti dalle banche domenica 27 febbraio riflettono già la grande incertezza: si va dai 98,08 rubli per dollaro di Alfa Bank ai 99,49 di Sberbank, fino aI 105 di Vtb Group e i 115 rubli di Otkritie Bank.