Russi, indiani e turchi pronti a spartirsi l’ex Ilva

Nei primi sette mesi i volumi di importazione di coils stanno già quasi eguagliando la produzione italiana: 5,069 milioni l’output, 4,174 milioni i flussi commerciali, di cui 2,206 milioni provenienti da paesi extra Ue (sono già diventati 2,7 milioni nei primi nove mesi, il 5,6% in più). Nei primi sette mesi del 2018 le importazioni di piani (tutti, non solo i coils) erano state pari a 7,615 milioni, quest’anno sono cresciute del 7,1%, a 8,154 milioni. Il sorpasso e il ribaltamento della bilancia commerciale italiana, in questo segmento, sembra inevitabile.

A festeggiare sono i soliti: turchi, indiani, coreani, russi e serbi. Nel solo mese di settembre i coils russi entrati in Italia sono quasi raddoppiati, passando dai 159mila dell'anno scorso a 278mila. Nei primi nove mesi le aziende turche hanno venduto in Italia quasi un milione di tonnellate di coils, gli indiani hanno aumentato i volumi del 14,8% (da 455mila a 522mila tonnellate), la Serbia è cresciuta del 24,8 per cento. Il quadro del 2019 è quello di un paese ancora protetto, seppure in maniera giudicata insufficiente dai produttori, dalle misure salvaguardia decisa dall’Ue. In uno scenario in cui dovesse rimanere solo Arvedi come produttore l’industria italiana risulterebbe molto più esposta al ricatto commerciale dei produttori esteri, con conseguenze nocive sui prezzi, ma anche sulla continuità delle forniture.