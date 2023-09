Russia: abbattuti 2 droni ucraini nella regione di Belgorod. Taiwan: esercitazione cinese attorno all'isola con 26 aerei e 13 navi

07:19 Usa-Cina: Biden incontra premier Li Qiang, parlato di stabilità

Usa-Cina: Biden incontra premier Li Qiang, parlato di stabilità

Hanoi (Vietnam), 11 set. (LaPresse/AP) - Mentre si trovava in India per il G20 il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato il premier cinese Li Qiang. “Abbiamo parlato di stabilità, non è stato affatto un confronto conflittuale”, ha spiegato Biden in conferenza stampa ad Hanoi, in Vietnam. “Non si tratta di contenere la Cina - ha aggiunto in merito ai rapporti tra gli Usa e i paesi dell’area asiatica - Si tratta di avere una base stabile. Penso che pensiamo troppo in termini di guerra fredda, non si tratta di questo. Si tratta di generare crescita economica e stabilità in tutte le parti del mondo. Ed è quello che stiamo cercando di fare. Abbiamo l’opportunità di rafforzare alleanze in tutto il mondo per mantenere la stabilità. Questo è lo scopo di questo viaggio”.