Russia, il giornalista del Wall Street Journal arrestato stava lavorando a un’inchiesta sul gruppo Wagner

La questione di un possibile scambio di prigionieri con gli Usa che coinvolga anche il giornalista «non è ancora stata discussa», ha detto il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov citato dalla Tass. Ad una domanda in proposito, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto: «Non ho alcuna informazione, non ho nulla da dire in proposito». La domanda si riferiva a un possibile scambio con Serghei Cherkasov, un russo detenuto in Brasile e incriminato nei giorni scorsi negli Usa con l’accusa di essere un agente dei servizi d’intelligence russi.Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha auspicato che gli Usa non compiano atti di rappresaglia per l’arresto del giornalista del Wall Street Journal in Russia. «Speriamo che ciò non avvenga, e non deve avvenire», ha detto Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. Peskov ha anche detto nel caso del giornalista «non si parla di sospetti, è stato colto in flagrante».

Evan Gershkovich è il primo giornalista statunitense arrestato in Russia per spionaggio dai tempi della Guerra Fredda. Nel 1986 finì in manette con un’accusa simile il reporter Nick Daniloff: «Nel mio caso, l’Fbi aveva arrestato un sovietico a New York per spionaggio e i russi arrestarono me», ha dichiarato Daniloff alla Cnn. Aggiungendo che la negoziazione alla fine aveva garantito il suo rilascio, con una «soluzione per l’uomo che era stato arrestato a New York». All’epoca Ronald Reagan era presidente degli Stati Uniti, la Russia faceva parte dell’Unione Sovietica e i rapporti erano molto tesi. Daniloff fu arrestato al termine del suo incarico per Us News and World Report, restò in prigione per settimane in isolamento prima che l’amministrazione Reagan negoziasse il suo rilascio. Parlando in una conferenza stampa dopo essere tornato in libertà nell’86, Daniloff definì la situazione «molto complessa», sottolineando che senza il «profondo e personale interesse» del presidente Reagan per il suo caso, sarebbe rimasto in prigione per molto più tempo.

A fine 2022, gli Stati Uniti e la Russia sono stati coinvolti in uno scambio di prigionieri. Brittney Griner, la cestista americana detenuta per mesi in Russia con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti, è stata liberata nell’ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout.





