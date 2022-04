Russia, la Banca centrale taglia i tassi e prevede una recessione del Pil dell’8-10%

Inflazione fino al 23% poi in rallentamento

La corsa dei prezzi in Russia potrebbe toccare un ritmo di crescita incluso fra il 10 e il 12 per cento nel corso dei prossimi 12 mesi. Lo ha detto oggi parlando con i giornalisti - secondo quanto riporta l’Interfax - la ​​governatrice della Banca centrale Elvira Nabiullina. I rischi pro-inflazionistici - ha detto - continuano a prevalere, ma il pendolo potrebbe tornare a oscillare dall’altra parte.

«Secondo le nostre previsioni, i prezzi al consumo aumenteranno del 18-23% nel corso dell’anno, ma questa cifra comprende il precedente aumento dei prezzi a partire da fine febbraio, che è stato più significativo a marzo - ha spiegato - L’inflazione futura, ovvero l’inflazione annuale per i prossimi 12 mesi sarà molto più bassa. La nostra previsione di base è che sarà contenuta fra il 10% e il 12%».

Per il 2023 Nabiullina vede un rallentamento dell’inflazione al 5-7% per tornare poi al target, ovvero il 4%, nel 2024. «La nostra previsione tiene conto di tutte le decisioni di politica fiscale approvate e annunciate dal governo - ha aggiunto la governatrice - Aggiornando le nostre previsioni in futuro, terremo conto di tutte le decisioni aggiuntive in quanto potrebbero avere un effetto significativo sulle nostre previsioni». Oggi la banca centrale russa ha abbassato i tassi di interesse dal 17% al 14%.

Pagate in dollari cedole eurobond 2022 e 2042

Il ministero delle Finanze russo intanto ha reso noto di aver effettuato pagamenti sugli eurobond Russia-2022 e Russia-2042 nella valuta di emissione, ovvero in dollari. Secondo il comunicato del Ministero ripreso da Interfax, i pagamenti rispettivamente di 564,8 milioni per gli eurobond al 2022 e di 84,4 milioni per quelli al 2024 sono stati inviati all’agente pagatore per Eurobond, ovvero Citibank Londra.

«I pagamenti sono stati effettuati nella valuta della rispettiva emissione di eurobond, in dollari statunitensi - recita il comunicato - Pertanto, gli obblighi di servizio di eurobond sovrani sono stati adempiuti in conformità con le condizioni stabilite dalla documentazione di emissione».