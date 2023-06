Russia, 24 ore di caos che hanno fatto tremare Putin: cosa sappiamo finora

Cosa prevede l’accordo mediato da Lukashenko?

Sabato sera, all’improvviso, è arrivata la notizia da parte del leader bielorusso Alexander Lukashenko - un altro stretto alleato di Putin - di un accordo.

Secondo l’intesa Prigozhin si trasferirà in Bielorussia ed eviterà il processo per ammutinamento. In seguito il leader della Wagner è stato visto lasciare Rostov a bordo di un’auto. Anche i suoi 25mila combattenti eviteranno l’incriminazione e quelli che lo desiderano potranno firmare contratti con il ministero della Difesa.

Pochi minuti dopo Prigozhin ha confermato l’accordo dicendo di essersi fermato per evitare «uno spargimento di sangue tra russi», cioè una guerra civile.

Silenzio da Prigozhin e Putin dopo l’intesa

Prigozhin, finora, non ha annunciato di voler lasciare la Russia: ha solo detto di aver accettato la richiesta di Lukashenko di cessare la marcia su Mosca per evitare spargimenti di sangue. Anche Putin non ha fatto alcun commento pubblico dopo aver accusato Prigozhin di tradimento sabato mattina. Il video diffuso nella giornata di domenica 25 giugno era stato registrato il 21 giugno, prima dell’insurrezione.

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, la cui rimozione era la richiesta principale di Prigozhin, non si è fatto vedere da prima dell’ammutinamento. Idem per il capo dello Stato Maggiore, il generale Valery Gerasimov. Shoigu ha mantenuto il silenzio domenica, anche se i social media russi sono pieni di voci non confermate sulla sua probabile sostituzione nei prossimi giorni.

Le domande senza risposta

Al momento non è dato sapere i contenuti precisi dell’accordo. Prigozhin avrà ancora un ruolo nella guerra in Ucraina? I vertici della Difesa, e in particolare il ministro Shoigu e il capo di Stato maggiore Gerasimov, resteranno ai loro posti? Valdimir Putin uscirà indebolito dalla vicenda, come sostiene la maggior parte degli analisti, oppure no? Che impatto avrà questa crisi-lampo sull’andamento della guerra in Ucraina? Queste e altre domande sono per ora senza risposte. Nelle prossime settimane ne capiremo di più.