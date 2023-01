Russia, Cina e Stati Uniti in testa per disinformazione sui social media

I contenuti erano scritti quasi esclusivamente in russo, ad eccezione di un piccolo numero di tweet scritti in lingue dell’Asia centrale, come il kazako e il kirghiso. I post erano concentrati principalmente sul sostegno degli Stati Uniti ai paesi dell’Asia centrale e ai loro popoli, presentando Washington come un partner economico affidabile che avrebbe frenato la dipendenza dalla Russia. Altri post sostenevano che gli Stati Uniti erano il principale garante della sovranità dell’Asia centrale contro la Russia, citando spesso la guerra in Ucraina come prova delle ambizioni “imperialistiche” del Cremlino.

Ciò che ha destato particolare scalpore dall'analisi condotta da Meta, cui hanno collaborato anche i ricercatori indipendenti dello Stanford Internet Observatory, i quali hanno pubblicato uno specifico documento al riguardo, risiede nella scoperta che dietro i falsi profili utilizzati nei diversi social si celavano persone collegate all’esercito statunitense.

Per quanto concerne la Cina, l'analisi condotta ha consentito la rimozione di ben 81 account Facebook riconducibili a un intero gruppo e due account su Instagram. In questo caso, le utenze erano state generate in Cina con attività di propaganda essenzialmente mirate agli Stati Uniti e la Repubblica Ceca e, in misura minore, rivolte al pubblico di lingua cinese e francese a livello mondiale, utilizzando principalmente Facebook, Instagram e Twitter.

I post erano fortemente antigovernativi, con forti critiche al sostegno dei rispettivi governi all'Ucraina nella guerra in corso con la Russia, ed in particolare all'impatto negativo che tale sostegno avrebbe provocato sulle rispettive economie. Corpose anche le critiche mosse contro gli Stati Uniti sulla condanna di quest'ultima alla politica estera condotta da Pechino sulle Filippine ed in generale nel Sud-Est asiatico.

Sul versante russo, sono invece stati rimossi oltre 1.600 account solo su Facebook, appartenenti a uno specifico gruppo, e 29 account su Instagram. Secondo i ricercatori dell'osservatorio di Stanford, la rete degli account Facebook era stata creata in Francia, ma Meta è di parere contrario, sostenendo che il luogo di creazione degli stessi è la Russia.