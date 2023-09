Russia, in crescita il mercato dell’auto grazie ai brand cinesi: +131,5% ad agosto

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Secondo i dati diffusi dal Comitato dei produttori di automobili AEB, basandosi sui dati delle Case auto e degli importatori ufficiali, le vendite di nuovi veicoli in Russia ad agosto sono cresciute del42,3% (+17.634 unità) rispetto allo stesso mese del 2022 e hanno raggiunto le 59.332 unità. La performance è dovuta principalmente alla sempre più massiccia presenza sul mercato di brand cinesi dopo il ritiro dal Paese dei Marchi occidentali. Nei primi otto mesi dell’anno il mercato è invece diminuito del 4,3% a 392.493 unità. Allo stesso tempo, secondo le informazioni fornite da Ppc Jsc(Passport industrial consulting) sulle vendite di nuovi veicoli - basate sui dati relativi al loro trasferimento ai proprietari - agosto è stato caratterizzato da una crescita pari al 131,5% (+63.198 unità) rispetto al 2022 e ha raggiunto le 111.272 auto. Considerando il solo periodo gennaio-agosto il mercato è cresciuto del 29,5% a 610.651 veicoli. A partire da luglioAlexey Kalitsev, presidente di AEB, ha commentato: «Il volume di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri ad agosto ha superato per la prima volta in un anno e mezzo le 110.000 unità, il che è un chiaro segnale della ripresa e conferma la nostra previsione di 1 milione di veicoli venduti entro fine anno».