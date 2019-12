Gas, Russia e Ucraina, siglano l’accordo sul transito. Salvi i rifornimenti all’Europa L’accordo consente il rinnovo del contratti decennali in scadenza alla fine dell’anno: evitata un’ennesima crisi di Antonella Scott

I protagonisti del negoziato: da sinistra il vicepresidente della Commissione Ue Sefcovic, il ministro russo dell’Energia Novak e l’ucraino Orzhel

2' di lettura

Le relazioni tra Russia e Ucraina chiudono l’anno con un segnale positivo: le due compagnie energetiche nazionali, Gazprom e Naftogaz, hanno firmato venerdì sera 20 dicembre un protocollo d’intesa che permetterà il proseguimento del transito di gas russo verso l’Europa, passando attraverso il territorio ucraino. Secondo quanto ha comunicato il monopolio russo, del pacchetto di intese raggiunte farebbe parte la decisione comune di ricomporre le rivendicazioni reciproche sul fronte del gas. È così stata evitata una nuova crisi del gas, la terza, che avrebbe potuto coinvolgere ancora una volta l’Europa.

Dopo l’annuncio di un accordo di principio, giovedì sera, venerdì sono proseguiti gli incontri tra il ministro dell’Energia russo Aleksandr Novak e il collega ucraino, Oleksiy Orzhel. Si continua a trattare «ai massimi livelli», aveva comunicato Gazprom. A Berlino e a Minsk, in costante contatto con le due capitali, Mosca e Kiev: in gioco il rinnovo del contratto decennale che dal 2009 a oggi avrebbe dovuto regolare le forniture di gas russo all’Ucraina. La crisi del 2014 ha stravolto le intese: dal 2015 l’Ucraina non si rifornisce più direttamente da Gazprom ma si aggrappa al guadagno garantito dal transito diretto in Europa, tuttora cruciale, 3 miliardi di dollari l’anno per le casse di Kiev. Quel che resta del contratto è in scadenza il 31 dicembre.

Russi e ucraini hanno corso contro il tempo per evitare un’ennesima crisi, in questo momento delicatissimo per i rapporti bilaterali, e per definire un contratto da far partire il 1° gennaio 2020. Alle trattative, mediate dalla Commissione Europea con il vicepresidente slovacco Maros Sefcovic, veniva registrato un clima «positivo», lavorando a un pacchetto che dovrebbe comprendere tutti i fronti aperti: i volumi e le scadenze del nuovo contratto, e i contenziosi legali sui reciproci impegni non rispettati in questi cinque anni di crisi. Malgrado tutto, Gazprom continua a rifornire il 36% del gas di cui l’Europa ha bisogno, e questo in buona parte passa ancora per l’Ucraina.

Le intese dovevano ricevere un’approvazione politica: e venerdì il presidente russo era sembrato confermare la reciproca disponibilità spiegando di voler raggiungere un’intesa che abbia benefici reciproci, e non crei rischi «per nessuna delle due parti». «Malgrado la costruzione di nuovi gasdotti - aveva detto Vladimir Putin giovedì nella conferenza stampa di fine anno - manterremo il transito attraverso l’Ucraina».

Si starebbe lavorando a un pacchetto di intese, in modo da incrociare le concessioni delle due parti. L’archiviazione delle cause pendenti era sempre stata per Mosca precondizione per avviare le trattative. Ora però si parla di un’offerta russa, se confermata: il pagamento all’Ucraina di 3 miliardi di dollari per chiudere il primo contenzioso. Da notare che il debito di cui Mosca ha sempre chiesto la restituzione - gli aiuti consegnati a Yanukovich alla fine del 2013 in cambio della mancata firma dell’Accordo di associazione all’Unione Europea - è proprio di 3 miliardi. In questo modo, il debito verrebbe estinto.