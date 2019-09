Russia, elezioni senza exit poll. Opposizione: «Funerale della democrazia» Alle otto di sera, le 19 italiane, si chiudono i seggi a Mosca senza che la pubblicazione degli exit poll aiuti a capire un voto amministrativo che ha riguardato una quindicina di regioni russe. Per Ljubov Sobol, rappresentante dell’opposizione, siamo di fronte al «funerale di una anche minima parvenza di democrazia» di Antonella Scott

Elezioni Russia, Putin e Navalny al voto

«Queste elezioni - dice Ljubov Sobol, rappresentante dell’opposizione - sono il funerale di una anche minima parvenza di democrazia». Scarsa affluenza (17% a due ore dalla fine), i candidati dell’opposizione esclusi dal voto mentre quelli del partito del potere si nascondono dietro la scritta «indipendente», la denuncia delle consuete violazioni, gli immancabili arresti.

Alle otto di sera, le 19 italiane, si chiudono i seggi a Mosca senza che la pubblicazione degli exit poll aiuti a capire un voto amministrativo che ha riguardato una quindicina di regioni russe: sono stati troppi gli elettori che non hanno voluto collaborare, dicono gli istituti di sondaggi. Una delle poche indicazioni viene dal lontano Estremo Oriente: a Khabarovsk il partito del potere, Edinaja Rossija (Russia Unita), è arrivato soltanto terzo dietro ai nazionalisti di Vladimir Zhirinovskij e dietro ai comunisti. La cosiddetta opposizione «addomesticata».

Ljubov Sobol, rappresentante dell'opposizione (REUTERS/Shamil Zhumatov)

Per Russia Unita, il partito a cui si appoggia (con sempre meno convinzione) il Cremlino, mascherare la propria impopolarità è sempre più complicato. Così, al tagliando delle elezioni locali le autorità le avevano provate tutte. Cominciando con l'escludere i candidati meno graditi. Già in giugno tutti i rappresentanti dell'opposizione erano stati squalificati, con il pretesto che gli elenchi di 5.000 firme che ciascuno di loro aveva dovuto raccogliere erano scorretti e imprecisi.

La decisione si è tradotta in un boomerang per il Cremlino, perché le proteste che da quel momento hanno scandito ogni weekend di Mosca - brutalmente represse - hanno amplificato l'attenzione verso un voto che normalmente non suscita grande interesse neppure nella capitale, anche per la scarsa voce in capitolo dei 45 componenti della Duma cittadina. Ma la consistente partecipazione alle manifestazioni, anche quando non erano autorizzate e malgrado la durezza con cui i partecipanti venivano attaccati dalla polizia antisommossa e arrestati, ha trasformato questo voto in un anticipo delle parlamentari del 2021, e in un’ennesima dimostrazione del distacco che si sta approfondendo tra una parte della popolazione (in buona parte giovani) e il regime di Vladimir Putin.

Il presidente Vladimir Putin (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Al presidente russo, che domenica mattina si era recato a votare a Mosca, è stato chiesto se non avesse preferito una maggiore diversificazione, un numero di candidati più alto: ma la qualità, per Putin, è più importante della quantità. «In alcuni Paesi ci sono 30, 50, anche 100 candidati - ha osservato il capo del Cremlino -, ma la qualità del loro lavoro non dipende da quello». Qualità che evidentemente non premia molti volti di Russia Unita, sempre meno popolare tanto che a Mosca i rappresentanti del partito hanno preferito dissociarsi, nascondere il legame. Come del resto fa Putin, da tempo. Nessuno di loro si è presentato sotto la bandiera di Russia Unita, ma come candidato indipendente. E nei cartelloni pubblicitari che adornavano la capitale si invitavano semplicemente gli elettori a votare “per la tua città”, un invito anonimo. Queste elezioni potrebbero decretare la fine di Russia Unita, a favore di un nuovo progetto del Cremlino.