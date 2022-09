Russia, la guerra ora «entra nelle nostre vite». Chi ha paura della chiamata alle armi

Senza aspettare chiarimenti sulle modalità dei prossimi arruolamenti, molti cercano di lasciare la Russia prima che le porte si chiudano. Le destinazioni possibili per chi non ha un visto sono poche, e si riflettono sui prezzi dei biglietti aerei che diventano proibitivi.

Code alla frontiera

Mentre le guardie di frontiera di Finlandia e Georgia segnalano l'intensificarsi di code ai valichi di terra con la Russia.A differenza delle tre repubbliche baltiche e della Polonia, la Finlandia ha tenuto aperte le frontiere con la Russia pur irrigidendo le regole per il rilascio dei visti validi per l'area Schengen.

Sull'opportunità di accogliere i russi che non intendono combattere in Ucraina, i Ventisette sono divisi tra chi trova giusto accoglierli rapidamente, come la Germania, e chi frena: «Molti di loro – ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri della Lettonia, Edgars Rinkevics – non hanno protestato quando si trattava solo di ucraini uccisi. Non è giusto considerarli obiettori di coscienza».

Al fronte, in Ucraina, si prepara una nuova emergenza: le amministrazioni costituite dagli occupanti organizzano in questi giorni i cosiddetti referendum che sanciranno l'annessione alla Russia delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Come per rendere irreversibile l'occupazione: lo ha sottolineato l'ex presidente Dmitrij Medvedev, che ha fatto sapere che Mosca si riserva il diritto di ricorrere ad armi nucleari strategiche per proteggere proprio i nuovi territori «incorporati».