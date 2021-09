Russia, il partito di Putin vince le elezioni, ma la protesta rilancia il Partito comunista

Eppure, Navalnyj e i suoi non hanno rinunciato a partecipare. «Ho votato. Per me e per quell’altro ragazzo...venite anche voi. E non credete, quando vi dicono che è tutto deciso e che il vostro voto non conta nulla. Conta. È proprio il vostro voto che può impedire l’adozione dell’ennesima legge scriteriata, o fare in modo che non finisca in prigione l’ennesimo prigioniero politico. E fare in modo, magari, che qualcun’altro venga liberato».

A nome del marito, nell’ultimo giorno del voto aveva parlato Julija Navalnaja, attraverso Instagram. «Ogni voto è importante! Venite e votate in modo intelligente»: un ultimo appello a seguire le raccomandazioni del progetto “Smart Voting”, un sistema che in assenza di candidati propri invitava a indirizzare le preferenze sui candidati dell’opposizione accettata dal Cremlino - in particolare i comunisti - pur di sconfiggere i rappresentanti di Russia Unita.

Una tattica che le autorità hanno contrastato al punto da “persuadere” compagnie come Google e Apple - ma anche il canale Telegram - a bloccare l’app “Smart Voting” sul territorio russo. «Un giorno - ha scritto su Telegram Leonid Volkov, uno dei più stretti collaboratori di Navalnyj - vivremo in una Russia dove sarà possibile votare per candidati veri, con diverse piattaforme politiche. E il partito di Navalnyj competerà per un seggio in Parlamento, in elezioni oneste e competitive. Ma per ora, lo “Smart Voting” è un voto per Navalnyj».