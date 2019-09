Russia alla riscossa nel gas liquefatto: via libera ad Arctic Lng-2 di Sissi Bellomo

(Bloomberg)

Il campione russo del gas liquefatto, Novatek, ha dato via libera alla costruzione di Arctic Lng-2: un nuovo maxi-impianto dal costo di 21 miliardi di dollari e da quasi 20 milioni di tonnellate l’anno (mmtpa) di capacità che accelera la corsa di Mosca verso il traguardo di diventare un gigante mondiale anche nel settore del Gnl, oltre che nelle forniture via gasdotto, in concorrenza diretta con gli Stati Uniti dello shale.

La Decisione finale di investimento (Fid) annunciata ieri dal ceo della società Leonid Mikhelson e dal ministro russo dell’Energia Alexander Novak rende inoltre vincolanti contratti da oltre 3 miliardi di euro complessivi assegnati a Saipem per la realizzazione di piattaforme e treni di liquefazione (l’ultimo risale a un mese fa, in seguito a un accordo con Technip France e NIPIgaspererabotka).

Gazprom, che esporta metano soprattutto via tubo, per la prima volta in cinque anni si attende una contrazione delle vendite in Europa e Turchia nel 2019. Ma la Russia, grazie anche alla stessa Gazprom, che possiede il terminal Sakhalin-2, ha già conquistato una posizione di rilievo anche nell’industria del Gnl. E la sua produzione sta crescendo rapidamente.

Se la quota di mercato degli Usa è già arrivata al 10%, gli operatori russi erano all’8% l’anno scorso e quest’anno sono probabilmente saliti ancora. I dati ufficiali dicono che Mosca nel primo semestre ha esportato 29,4 miliardi di metri cubi di gas in forma liquida (+54,5% su base annua). L’obiettivo del governo è di arrivare al 20% del mercato globale entro il 2035, con un totale di 120-130 milioni di tonnellate l’anno di capacità. Oggi il numero uno del Gnl, l’Australia, esporta 80 mmtpa.

Un contributo importante alla crescita verrà da Arctic Lng-2, che dovrebbe avviare l’export nel 2023, quando entrerà in funzione il primo dei tre treni di liquefazione previsti, ciascuno da 6,6 mmtpa.