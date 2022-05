Russia, le sanzioni colpiscono il settore aeronautico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ritorno all’era del Muro di Berlino. Da quanto sono state congelate le attività commerciali con la Russia come effetto dell’introduzione delle sanzioni da parte dell’Europa e degli Stati Uniti all’indomani dello scoppio della guerra con l’Ucraina, le compagnie aeree russe rischiano di non potere utilizzare i loro velivoli per mancanza di pezzi di ricambio.

Le compagnie aeree utilizzano i velivoli per i ricambi

La Ural Airlines prevede che entro pochi mesi dovrà cominciare a «cannibalizzare» una parte dei suoi 50 Boeing per prendere i pezzi di ricambio...