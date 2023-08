Russia, si schianta jet. «Prigozhin e il suo vice sono morti». Wagner: è stata la contraerea di Mosca

“È stata avviata un’indagine sull’incidente aereo dell’Embraer avvenuto questa notte nella regione di Tver. Secondo la lista dei passeggeri, tra loro c’è il nome e cognome di Yevgeny Prigozhin”, ha dichiarato Rosaviatsia. In precedenza, l’agenzia Tass si era limitata a riferire che dieci persone erano morte dopo che un aereo privato si era schiantato nella regione russa di Tver, a nord di Mosca.

Sono stati recuperati i corpi di otto persone che erano a bordo dell’aereo Embraer di proprietà del leader e fondatore del gruppo Wagner Prigozhin che si è schiantato oggi. Così l’agenzia di stampa russa Ria Novosti citando il portavoce dei servizi di emergenza russi. L’aereo “ha preso fuoco” nell’impatto dopo essere rimasto in volo per circa mezz’ora, ha riferito la Tass. L’incidente è avvenuto nei pressi del villaggio di Kuzhenkino, nella regione di Tver, a nord di Mosca, dove sono ancora in corso le operazioni di soccorso.

Usa: Prigozhin su aereo precipitato? Nessuna sorpresa

“Abbiamo visto le notizie. Se confermate, nessuno dovrebbe essere sorpreso. La disastrosa guerra in Ucraina ha portato un esercito privato a marciare su Mosca, e ora - sembrerebbe - a questo”. Così la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, in riferimento all’incidente aereo in Russia nel quale è morto Yevgheni Prigozhin.

Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, ha invece commentato su X (Twitter): “È ovvio che Putin non perdona a nessuno. È anche che Prigozhin abbia firmato una speciale condanna a morte per se stesso nel momento in cui ha creduto alle bizzarre ’garanzie’ di Lukashenko e all’altrettanto assurda ’parola d’onore’ di Putin. L'eliminazione dimostrativa di Prigozhin e del comando Wagner due mesi dopo il tentativo di colpo di stato è un segnale di Putin alle élite russe in vista delle elezioni del 2024” che significa “’Attenzione! La slealtà equivale alla morte’”.

La marcia su Mosca di inizio estate

La morte di Prigozhin segue di due mesi il tentato golpe di inizio estate (video) contro la leadership russa promosso dal gruppo Wagner. Era il 24 giugno quando il capo di Wagner aveva annunciato “la marcia della giustizia” su Mosca da Rostov sul Don alla testa di circa 25mila mercenari al culmine di settimane di accuse e recriminazioni per la gestione della guerra in Ucraina. Un golpe, definito da Vladimir Putin una “pugnalata alle spalle”, che era rientrato qualche ora dopo, con la mediazione del presidente bielorusso Aleksander Lukashenko e la promessa dei mercenari di ritirarsi dall’Ucraina e trasferire le proprie basi in Bielorussia.