Russia, sparatoria all’università di Perm, almeno otto vittime

Sparatoria nella mattinata di lunedì all’università di Perm, non lontano dalla catena degli Urali, a est di Mosca. Ci sarebbero state almeno 8 vittime e diversi feriti, secondo gli investigatori che sii stanno occupando del caso. Il killer sarebbe stao arrestato, ma la polizia sta ancora verificando se ha agito con l’aiuto di complici.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autore sarebbe stato uno studente dell’università. Per sfuggire all’attacco, diversi studenti si sono chiusi nell’auditorium dell’ateneo e alcuni hanno tentato di mettersi in salvo saltamdo dalle finestre dell’edificio.

Il servizio stampa della Perm State University ha affermato che l’autore ha usato una cosiddetta arma da fuoco “traumatica”; tali pistole sono progettate per sparare proiettili di gomma o plastica non letali, ma possono essere modificate per sparare altre munizioni.