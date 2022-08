Russia, la star Usa del basket Griner condannata a 9 anni di carcere per detenzione di cannabis

La cestista, che è comparsa dietro le sbarre e ammanettata, ha chiesto «scusa alla mia squadra, alla mia famiglia. Non volevo ferire nessuno. L’unica cosa che voglio è tornare da loro».

L’arresto a febbraio all’aeroporto di Mosca

Il processo si è concluso quasi sei mesi dopo l’arresto di Griner all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, dove la campionessa era atterrata per disputare una partita a Ekaterinburg, in un caso che ha investito i più alti livelli della diplomazia, con Washington che ha proposto uno scambio di prigionieri per liberare l’atleta.

Brittney Griner prima della sentenza nel tribunale di Khimki, città alla periferia nord-ovest di Mosca (Reuters)

Il possibile scambio di prigionieri

Secondo una fonte anonima interpellata dall’agenzia Reuters, Washington è disposta a scambiare la Griner - nonché l’ex poliziotto Paul Whelan, anch’egli detenuto in Russia con l’accusa di spionaggio - con il trafficante russo di armi Viktor Bout, il «mercante della morte» la cui vita ha contribuito a ispirare il film hollywoodiano del 2005 «Lord of War» con Nicholas Cage. Bout sta scontando una condanna all’ergastolo negi Stati Uniti per traffico di armi.

Brillante carriera

Nella sua brillante carriera, Griner ha vinto due ori olimpici (Rio 2016 e Tokyo 2020) e due ori ai Mondiali (Turchia 2014 e Spagna 2018). Dichiaratamente lesbica, si è sempre impegnata per la difesa dei diritti della comunità Lgbt.