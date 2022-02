Russia-Ucraina, il contesto e le conseguenze della crisi sull’economia

RUSSIA: ANDAMENTO COMPARATO DELLE RISERVE DELLA BANCA CENTRALE E DEL DEBITO DENOMINATO IN VALUTA ESTERA Loading...

Il massiccio aumento delle riserve ufficiali intervenuto dopo il 2014 ha peraltro privilegiato l’accumulazione di riserve auree (+196%) rispetto a quella di riserve valutarie (+55%). Ciò ha determinato un ribilanciamento nella composizione delle riserve complessive, con la componente aurea che ha ora un peso del 21% (contro il 13% di sette anni fa) e quella valutaria che è invece scesa dall’84% al 74% (cfr. Figura 3).

COMPOSIZIONE RISERVE UFFICIALI DELLA BANCA CENTRALE RUSSA Loading...

Gli sforzi di de-dollarizzazione

Tale cambiamento s’inquadra nel più ampio processo di de-dollarizzazione del sistema economico-finanziario che negli ultimi anni la Russia sta portando avanti con particolare determinazione come parte della risposta alle sanzioni di Washington.

Per quanto riguarda le riserve ufficiali, va segnalato che – in sincrono con il maggiore accantonamento della componente aurea – la Cbr sta realizzando una progressiva riconfigurazione della componente valutaria in favore di divise diverse dal dollaro, prima fra tutte l’euro. Non a caso, dal 2018 la quota dell’oro sul totale delle riserve internazionali è stabilmente superiore a quella del biglietto verde. Secondo alcune dichiarazioni del Ministro delle Finanze russo, il paese punterebbe a eliminare completamente il dollaro dalle proprie riserve rimpiazzandolo con un mix composto per il 40% dall’euro, il 30% dallo yuan, il 20% dall’oro e per il restante 10% dalla sterlina e dallo yen in egual misura.

Lo sforzo di distacco dalla valuta statunitense procede anche su altri fronti, come quello del commercio internazionale che ha visto la conclusione di accordi con vari paesi per privilegiare l’uso delle valute domestiche negli scambi bilaterali. Il partner più stretto della Russia in questa iniziativa è la Cina: entrambi i paesi fanno parte sia del gruppo dei BRICS sia dell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione, istituzioni i cui obiettivi includono appunto un ridimensionamento della dipendenza economico-finanziaria dei propri membri dalla moneta USA.

Sempre nell’ottica di sganciarsi dal dollaro, la Russia ha altresì sviluppato infrastrutture proprie per l’attività di processazione dei pagamenti. Infatti, ha già creato un sistema nazionale di pagamenti elettronici denominato Mir nonché un proprio sistema di messaggistica finanziaria (il System for Transfer of Financial Messages o STFS) per tutelarsi contro la minaccia USA di disconnettere le banche russe da SWIFT che attualmente rappresenta lo standard globale per questo tipo di attività.