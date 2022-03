Russia-Ucraina, i negoziati nel luogo-simbolo della fine dell’Urss

2' di lettura

È il luogo che sancì il de profundis dell'Unione Sovietica, l'8 dicembre 1991. Se tutto andrà come previsto, la delegazione ucraina e quella russa si incontreranno il 3 marzo a Viskuli, nella Rezidentsiya Prezidenta Rb, nel Pruzhany District, nella regione di Brest in Bielorussia. Qui nel 1991 fu firmato da Bielorussia, Ucraina e Russia l'Accordo di Belaveza, che sancì la fine dell'Unione sovietica e la nascita della Csi, la Comunità di Stati indipendenti. La storia dell'Urss finì in questa tenuta di caccia immersa nel centro della foresta di Bialowieza (conosciuta come Belaveza), in Bielorussia. Un luogo altamente simbolico per la Russia.

Lunedì scorso il primo round dei negoziati si era svolto sempre in Bielorussia ma nei pressi della cittadina di Liaskavicy, in una tenuta chiamata Rezidentsiya Ukashenki, nella parte occidentale della regione di Gomel, proprio lungo la sponda del fiume Prypjac, distante 270 chilometri da chilometri da Chernobyl.

Loading...

Il luogo-simbolo

A otto chilometri dal confine con la Polonia, negli anni '50 del secolo scorso fu costruitoa Viskuli un complesso residenziale per i funzionari statali dell'Urss e della repubblica bielorussa, una dacia di stato immersa nel verde.

Per un giorno, quell'8 dicembre 1991, Viskuli divenne l'epicentro della storia. Boris Eltsin per la Russia, Leonid Kravcuk per l'Ucraina e Stanislav Suskevic per la Bielorussia sancirono con una firma la cessazione dell'esistenza dell'Unione sovietica.

L'Accordo di Belaveza, noto anche come Accordo di Minsk, legalizzò tuttavia una situazione che si era già cristallizzata nei fatti. La Bielorussia si era già dichiarata indipendente il 27 luglio 1990 e l'Ucraina l'aveva seguita il 24 agosto 1991.