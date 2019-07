Russiagate: indagato Meranda, Gdf a casa di Vannucci. Conte: il 24 riferirò in Aula

Calenda: abbiamo chiesto commissione d’inchiesta Ue

«La Lega secondo me ha gravissime difficoltà dopo la vicenda russa a far passare chiunque in Ue, questa vicenda è stata durissima per come è

stata percepita qui al Parlamento Europeo» ha detto l’eurodeputato Carlo Calenda. Annunciando che «abbiamo chiesto al gruppo S&D, che la proporrà, l'istituzione di una commissione speciale per analizzare le influenze russe e di altre potenze straniere sulle elezioni europee».

Il Pd: Salvini risponda a breve. Spunta idea sfiducia

Ma il Pd insiste sulla richiesta di chiarimenti da parte di Salvini. E se il ministro dell’Interno non risponderà «a breve» alla richiesta di riferire in Aula , il silenzio sarà da considerare un No e a quel punto «insieme ai colleghi del Senato e al partito si deciderà come andare avanti». Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, a quanto si apprende,

nel corso di un'assemblea del gruppo alla Camera. Delrio ha spiegato che si valuterà ogni iniziativa, considerata la “mortificazione” del Parlamento. E tra le idee emerse nel dibattito c'è anche quella di una mozione di sfiducia individuale.