Russiagate, Renzi a Conte: faccia chiarezza su rapporti tra i nostri 007 e Barr «Perché il ministro della Giustizia americano è venuto segretamente a incontrare il capo del Dis?», si è chiesto il leader di Italia viva Matteo Renzi

«Penso che se si vuole fare chiarezza, come Conte ha detto, è giusto che il presidente del Consiglio vada al Copasir e spieghi tutto. La domanda è: perché il ministro della Giustizia americano è venuto segretamente a incontrare il capo del Dis. Questa è la domanda». Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi a Mezz'ora in più, su Rai3. «La Link è oggetto dell'attenzione dell'intelligence americana: io non ho rapporti, è dove insegna D'Alema, insegnava Trenta, fondata da Scotti. Io non la conosco ma bisognerebbe fare chiarezza», ha detto Renzi.

Il Pd fa la guerra al Matteo sbagliato

«Orlando dovrebbe almeno conoscere uno dei due posti e siccome la Leopolda non la conosce spero sia andato almeno al Papete a rilassarsi», ha detto il leader di Italia viva a proposito delle affermazioni del vicesegretario del Pd Andrea Orlando secondo il quale non fa differenza se «gli ultimatum vengono lanciati dal Papete o dalla Leopolda». «Lui mette allo stesso livello Leopolda o Papete: questo è il punto, la cosa che tradisce questa riflessione. Il Pd fa la guerra al Matteo sbagliato».

Italia viva non vuole destabilizzare il governo

Italia viva vuole destabilizzare il governo? «Non è vero. Se il governo l'ho voluto fare un mese fa, non posso destabilizzarlo oggi, sarebbe schizofrenia», ha detto Renzi. «Il punto è che ad agosto quando Salvini ha chiesto dal Papeete pieni poteri e di andare alle elezioni, io ho pensato che tra andare alle elezioni con il diktat del Papeete, era meglio fare il governo. É chiaro che per me Salvini è l'avversario ma l'errore che non capisco è che io combatto contro Salvini e Orlando contro di me». E la battuta sul leader della Lega: «Il complotto a Salvini l'ha fatto il mojito non gli americani», è la battuta del leader di Italia viva Matteo Renzi a Mezz'ora in più.