Russiagate, la strategia dei tre indagati: tacere con i pm Una strategia condivisa: tacere con i pm. Anche l’avvocato Gianluca Meranda non ha risposto alle domande dei magistrati della Procura di Milano. Intanto emergono nuovi documenti sulla presunta compravendita di petrolio, che avrebbe creato una plusvalenza pari a 65 milioni di euro, il valore di un ipotizzato finanziamento alla Lega di Ivan Cimmarusti

Russiagate, Savoini dettava agenda di Salvini su gruppo whatsapp

Sono i tre indagati dello scandalo Russiagate, che tira in ballo la Lega di Matteo Salvini per un presunto finanziamento illecito per 65 milioni di euro dalla Russia di Vladimir Putin. Si tratta di Gianluca Savoini, ex portavoce di Salvini, l’avvocato Gianluca Meranda e il manager di banca Francesco Vannucci. I primi due, interrogati dai pm della Procura della Repubblica di Milano, hanno deciso di non rispondere alle domande. Una strategia comune che potrebbe riservare delle sorprese.

GUARDA IL VIDEO - Russiagate: chi è D'Amico, il consigliere di Salvini con la passione per gli Ufo

I protagonisti dell’incontro all’hotel Metropol di Mosca

Sono i protagonisti italiani dell’incontro del 18 ottobre scorso all’hotel Metropol di Mosca, dove si sarebbe consumato un presunto accordo per la vendita di petrolio. Una operazione cui partecipa Savoini, in qualità di presunto referente per la Lega. Con lui al tavolo con altri soggetti russi, sembra pubblici ufficiali, ci sono anche Meranda e Vannucci.

L’interrogatorio di Meranda

Ieri Meranda non ha risposto alle domande dei magistrati di Milano. Meranda - che ha ricevuto la visita dei militari della Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza milanese che hanno perquisito la sua abitazione e un deposito dove tiene i documenti in quanto è stato sfrattato dallo studio legale dove lavorava - è indagato per corruzione internazionale in concorso con gli altre.

GUARDA IL VIDEO - Russia-gate, Salvini: le accuse sono false, è che siamo scomodi