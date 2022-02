Ruvida o a lenta essicazione, la lavorazione valorizza la pasta. Barilla lancia Al Bronzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se nel 1967, quando è stata emanata la cosidetta “legge di purezza”, venne stabilito che la pasta italiana potesse essere prodotta con sola semola di grano duro, oggi i tempi sembrano maturi per un aggiornamento di questa norma. Infatti non basta più il grano duro per ottenere una pasta di qualità e che resti ben al dente, nel rispetto della tradizione italiana. O perlomeno così sembrano pensarla i consumatori, per cui ci sono altri tre requisiti che sono diventati un must quando si tratta di scegliere spaghetti e rigatoni: la trafilatura al bronzo, l’essiccazione lenta/a bassa temperatura e l’uso di grano italiano (meglio ancora proveniente da filiera controllata).

Differenze evidenziate in etichetta

La rivalutazione di questi tre “X factor” è in atto da alcuni anni: è partita dal mondo dei pastifici artigianali e dalle nicchie premium, per approdare poi anche nel mainstream. Oggi sugli scaffali dei supermercati ci sono ben 1.152 referenze che specificano in etichetta di essere ottenute con la trafilatura al bronzo, rivela l'ultima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy. Nell’anno finito lo scorso giugno hanno totalizzato 193 milioni di euro di giro d’affari, confermando il valore ottenuto a giugno 2020 e salvandosi, così, dal calo delle vendite che ha colpito questo prodotto.

Ma bisogna guardare al triennio precedente per individuare la reale portata di questo fenomeno. La prima rilevazione effettuata dall’Osservatorio Immagino, nel 2019, indicava infatti una crescita annua delle vendite del 7,6%: il fenomeno “trafilatura al bronzo”, quindi, era in piena esplosione e stava vivificando un mercato alla ricerca di nuovi argomenti e di caratteristiche distintive e differenzianti per uscire dalla bagarre sui prezzi e dal penalizzante ruolo di commodity low cost.

Anche Barilla scende in campo

Oggi l’arrivo di Barilla, con la decisione di adottare questa tecnica con la nuova linea Al Bronzo, sembra confermare che la trafilatura al bronzo ha conquistato anche la “pancia” del mercato. Sono in distribuzione dieci formati caratterizzati, come evidenziato sulla confezione, da una “lavorazione grezza”. L’azienda prevede «investimenti molto importanti su questa linea, con l’obiettivo di espandere la propria presenza nel segmento premium».

Marketing e comunicazione puntano sul metodo di produzione: «trafile al bronzo con inserti arricchiti di filettature – spiegano da Barilla – aumentano la resistenza al passaggio dell’impasto, disegnando così sulla sua superficie una rete di microincisioni». Il risultato «è una pasta dalla ruvidità intensa e dal colore giallo ambrato che offre un’esperienza sensoriale unica». A testarla è stato chiamato lo chef stellato Davide Oldani, che ha proposto la sua ricetta “in bianco su bianco”, per valorizzarne al meglio le caratteristiche. Anche un modo per suggerire come la linea Al Bronzo – oltre il 14% di contenuto proteico – si rivolga non solo a una fascia di consumatori più esigenti, ma anche al mondo della ristorazione. Un lavoro importante è stato fatto sul packaging, in collaborazione con l’agenzia Robilant: la confezione – da 400 grammi invece dei tradizionali 500 – diventa tutta rossa, inglobando lo sfondo del logo. Resta in blu la rivisitazione del primo “timbro” che Barilla adottò su suoi prodotti. In evidenza l’utlizzo di “grani pregiati 100% coltivati in Italia”.