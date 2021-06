Ryanair attacca Alitalia per gli aiuti ma è sotto inchiesta a Londra per rimborsi di voli cancellati

4' di lettura

Ryanair va all’attacco di Alitalia per presunti aiuti di Stato illegali ma è sotto inchiesta a Londra per non aver rimborsato i clienti che hanno comprato biglietti per voli cancellati durante la pandemia. L’inchiesta dell’Autorità antitrust riguarda anche British Airways.

Il caso Alitalia

Gli avvocati della low cost irlandese dicono di essere pronti a fare ricorso sugli aiuti ad Alitalia in attesa di approvazione della Commissione europea. L’annuncio è stato dato dal management della compagnia guidata da Michael O’Leary. A Bruxelles è aperta l’indagine sui «prestiti» per 1,3 miliardi dati dal governo ad Alitalia dal 2017 al 2019, soldi non restituiti su cui non sono stati pagati neppure gli interessi, pari al 10% annuo.

Il decollo di Ita rinviato a novembre

Inoltre il governo Conte 2 l’anno scorso ha stanziato 3 miliardi per la nuova compagnia pubblica Ita, non ancora operativa, che dovrebbe rilevare parte delle attività di Alitalia. Il piano prevede una aprtenza con 47 aerei passegegri, il decollo operativo di Ita è slittato più volte, adesso si prevede che parta da novembre 2021.

I ricorsi a tappeto di Ryanair sugli aiuti di Stato

Ryanair attua una politica a tappeto di ricorsi contro gli aiuti pubblici alle compagnie. Nelle ultime settimane la compagnia ha ottenuto una serie di decisioni favorevoli della Corte di giustizia europea sugli aiuti di Stato versati a Klm durante la pandemia, sugli aiuti alla portoghese Tap e alla tedesca Condor. Le situazioni sono diverse. In particolare nel caso di Klm la Corte ha accolto il ricorso perché ritiene che sia insufficiente la motivazione della decisione della Commissione di Bruxelles che ha autorizzato gli aiuti. Pertanto la Commissione dovrà riformularla. In attesa gli aiuti erogati rimangono validi.

L’indagine di Londra riguarda anche Ba

La grana di Londra riguarda un’indagine aperta in dicembre dall’Autorità per la concorrenza e i mercati, la Cma (Competition and Markets Authority). Ryanair, insieme a British Airways, è accusata di aver violato le leggi che tutelano i consumatori e di essersi rifiutata di offrire rimborsi ai clienti per i voli cancellati a causa del Covid-19. La Cma ha sottolineato che le compagnie avrebbero dovuto rimborsare i biglietti dei voli cancellati quando gli aerei sono rimasti a terra a causa della pandemia.