Ryanair batte Lufthansa in Tribunale Ue: bocciato l’aumento pubblico

Il Tribunale dell’Ue ha annullato la decisione della Commissione europea che aveva approvato la ricapitalizzazione di Lufthansa da parte della Germania, per un importo di 6 miliardi di euro, nel contesto della pandemia di Covid-19. La decisione è stata presa in seguito a un ricorso presentato da Ryanair.

La decisione del Tribunale Ue contro Lufthansa

Con la sentenza nelle cause riunite T-34/21 (Ryanair/Commissione e T-87/21 Condor Flugdienst/Commissione Lufthansa - COVID-19), il Tue chiarisce che la Commissione è incorsa in vari errori, in particolare ritenendo che Lufthansa non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati per la totalità del suo fabbisogno, omettendo di esigere un meccanismo che incentivasse Lufthansa a riacquistare la partecipazione della Germania il più rapidamente possibile, negando l’esistenza di un notevole potere di mercato di Lufthansa in taluni aeroporti e accettando taluni impegni che non garantivano la salvaguardia di una concorrenza effettiva sul mercato.

Lufthansa: «Già rimborsate le misure di stabilizzazione»

«Deutsche Lufthansa AG analizzerà la sentenza e deciderà in seguito eventuali ulteriori azioni». È quanto dichiara in uno statement il gruppo tedesco, commentando la delibera, da parte del Tribunale UE, di annullare la decisione con la quale la Commissione europea ha approvato la ricapitalizzazione di Lufthansa. «Deutsche Lufthansa AG ha già rimborsato interamente le misure di stabilizzazione approvate dalla Commissione europea e circa 92 milioni di euro di interessi. Le due partecipazioni tacite del Fondo di stabilizzazione economica (FSE) sono state rimborsate nell’ottobre e nel novembre 2021. Lo scorso 2022, il FSE ha venduto le azioni di Deutsche Lufthansa AG acquisite nell’ambito della stabilizzazione. La stabilizzazione era quindi già completamente terminata prima della sentenza odierna del tribunale», sottolinea Lufthansa.

L’impatto di questa decisione su Lufthansa potrebbe essere relativamente limitato proprio perché il piano di salvataggio è stato rimborsato e il FSE ha venduto la sua quota, realizzando un profitto per i contribuenti, secondo quando dichiarato recentemente dal ceo Carsten Spohr. In totale, Lufthansa aveva ricevuto circa 9 miliardi di euro di aiuti di Stato durante la pandemia, la maggior parte da Berlino in cambio di una tacita partecipazione del 20% del vettore, con contributi dei governi di Svizzera, Austria e Belgio.



La decisone della corte europea riguarda il piano del governo tedesco di pagare 300 milioni di euro per una quota del 20% oltre alle cosiddette partecipazioni tacite da 4,7 miliardi di euro e 1 miliardo di euro nel capitale della società. La commissione nel giugno 2020 aveva approvato le misure affermando che il piano del governo per acquisire una partecipazione del 20% nella più grande compagnia aerea europea era in linea con le regole sugli aiuti di stato e che tali misure avrebbero impedito il collasso del vettore.