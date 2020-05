Ryanair, chiude l’anno in utile con 154 milioni di passeggeri Nel primo trimestre stimate perdite per 200 milioni di euro. O’Leary: nessuna previsione possibile per l’anno in corso di Mara Monti

Nel primo trimestre stimate perdite per 200 milioni di euro. O’Leary: nessuna previsione possibile per l’anno in corso

Ryanair ha registrato un utile annuale al netto di voci straordinarie di 1 miliardo per l’esercizio chiuso a marzo, con un aumento del 13% su base annua grazie all’incremento del traffico prima della pandemia di coronavirus. Comprese le voci straordinarie, l’utile netto annuale ha raggiunto 648,7 milioni, con un decremento del 26,7% su un anno. Il gruppo prevede di subire una perdita «superiore a 200 milioni nel primo trimestre», quello in cui gli effetti del contenimento, che hanno provocato uno stop quasi totale del traffico aereo, sono stati pienamente avvertiti.

Per l’anno in corso il chairman Michael O’Leary ha detto di non essere in grado di fare previsioni e di avere ridotto le previsioni di traffico per l’anno in corso di un ulteriore 20 per cento. Per il 2021 Ryanar ora stima 80 milioni di passeggeri dopo avere abbassato il target a 100 milioni rispetto ai 154 milioni trasportati nel 2019. Il vettore aveva già annunciato una riduzione di 3mila dipendenti.

Nel primo trimestre che termina a giugno lacompagnia low cost prevede una perdita di 200 milioni di euro e ha detto di non avere una previsione sul comportamento dei consumatori una volta che verranno reintrodotti i voli dal primo luglio. Al momento il vettore ha cassa per 4,1 miliardi di euro.

O’Leary ha ribadito che il governo britannico ha gestito male per molte settimane la risposta al nuovo focolaio di coronavirus e la sua politica su una quarantena di 14 giorni per i viaggiatori internazionali è «idiota». «È idiota ed è inattuabile», ha detto O'Leary parlando alla radio della BBC. «Questo è lo stesso governo che ha ... gestito male la crisi per molte settimane».

Mentre gli altri paesi europei si apprestano ad allentare le restrizioni comprese quelle dei viaggi aerei, il Inghilterra il governo ha annunciato l’introduzione della quarantena per i passeggeri che arrivano nel paese a causa dell’aumento dei casi di coronavirus. La Gran Bretagna è oggi il terzo paese al mondo per numeri di contagi dopo Usa e Russia secondo i dati della Johns Hopkins University.