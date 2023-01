Ryanair corre alla Borsa di Dublino, alza stime utili e traina titoli del comparto

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Compagnie aeree sugli scudi in una giornata appannata per l'azionario europeo, dopo che la lowcost Ryanair ha aggiornato al rialzo le stime sugli utili in scia alla domanda di voli più alta delle previsioni nel periodo natalizio e di Capodanno. Così il titolo di Ryanair corre a Dublino, dopo essere balzato ieri al Nasdaq del 10,36%. L'andamento brillante di Ryanair fa da traino anche al resto del comparto aereo; in rialzo l'Euro Stoxx 600 Viaggi e lo Stoxx Europe Total Market Airlines. In particolare, viaggiano a passo rapido Easyjet, Wizz Air e Lufthansa.

Nel dettaglio, Ryanair ha fatto sapere di attendere profitti tra 1,35 e 1,45 miliardi di euro nell'anno fiscale che si chiude a marzo, contro la precedente forchetta di 1-1,2 miliardi. «Per la prima volta in tre anni, la domanda è stata solida nel periodo delle festività e non ha risentito del Covid e del conflietto in Ucraina. Questo ha generato un picco superiore alle attese di traffico e tariffe tra Natale e Capodanno», ha fatto sapere la società. In generale, gli analisti monitorano con attenzione qualsiasi segnale di eventuale indebolimento della domanda di voli a fronte dell'incertezza economica che attanaglia l'Europa. Finora la voglia di viaggiare ha avuto la meglio sulla crisi economica e il picco dell'inflazione, nonostante molte compagnie aeree abbiano aumentato i prezzi dei biglietti. «A conti fatti, per il momento la domanda di viaggi a corto raggio in Europa rimane in buona salute e siamo sempre più ottimisti in vista della prossima stagione delle trimestrali», hanno detto gli analisti di Bernstein.