Ryanair corre dopo i conti, verso anno record e prima cedola "ordinaria"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ryanair spicca il volo alla Borsa di Dublino dopo avere annunciato solidi risultati semestrali e la distribuzione di un dividendo ordinario con la definizione di una pay-out policy. Nel primo semestre dell'esercizio 2023-2024 Ryanair ha messo a segno un utile netto di 2,2 miliardi di euro, in crescita del 59% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sulla spinta del aumento del traffico e dei prezzi. L’utile per azione è aumentato del 72% a 1,91 euro. I ricavi complessivi sono saliti del 30% a 8,6 miliardi di euro. Gli introiti da voli sono aumentati del 37% a 6,1 miliardi, riflettendo da un lato l’aumento dell’11% del numero di passeggeri a 105,4 milioni e dall’altro l’incremento del 24% della tariffa media «per effetto di una domanda forte nel periodo di Pasqua e record durante la stagione estiva». I ricavi dai servizi ausiliari sono saliti del 14% a 2,5 miliardi. Al tempo stesso i costi operativi nel semestre sono cresciuti del 24% a 6,2 miliardi, soprattutto a causa dell’incremento del 29% del carburante a un totale di 2,8 miliardi. In aumento anche i costi del personale e del controllo del traffico aereo.

Per l'intero esercizio, la compagnia continua a puntare a un traffico di circa 183,5 milioni di passeggeri, con un aumento del 9%, «anche se la cifra finale dipende dal fatto che Boeing rispetti gli impegni di consegna entro la fine dell'anno», avverte la compagnia. Inoltre, «nonostante l’incertezza sulle consegne di Boeing, un costo significativamente più alto per il carburante (fino a 1,3 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno), la visibilità molto scarsa sul quarto trimestre e il rischio di un indebolimento delle spese al consumo nei prossimi mesi» la società prevede per l'intero esercizio finanziario un utile netto compreso tra 1,85 e 2,05 miliardi, ovvero record, presupponendo «modeste perdite durante il periodo invernale della seconda metà» dell'esercizio. Il quarto trimestre – sottolinea la compagnia – è tradizionalmente il più debole e quest’anno sarà influenzato dalla liquidazione di crediti di carbonio Ets (dal gennaio 2024). La guidance «resta fortemente dipendente dall’assenza di eventi avversi imprevisti (ad esempio, come in Ucraina o Gaza) entro la fine di marzo 2024», puntualizza anche Ryanair.

Dividendo da 400 milioni, dal 2025 payout al 25%

Il mercato ha per altro molto apprezzato le indicazioni della compagnia in materia di dividendo. Con la premessa che «gli azionisti di Ryanair hanno investito 400 milioni di euro in un aumento di capitale durante il momento peggiore della crisi del Covid nel settembre 2020», determinante per la successiva emissione di un bond da 850 milioni che ha aiutato il gruppo ad uscire dalla pandemia «in una forte posizione finanziaria e strategica», il cda ha deciso di erogare un dividendo ordinario per complessivi 400 milioni di euro, pari a 0,35 euro per azione, tramite un acconto e una successiva cedola finale da 200 milioni ciascuno. In precedenza Ryanair ha pagato dividendi, ma sempre di carattere straordinario e la società aveva evitato di promettere versamenti regolari. Per i prossimi anni finanziari, cioè dal 2025, il gruppo ha deciso una politica di dividendo che prevede il ritorno agli azionisti di circa il 25% dell’utile netto rettificato per le perdite o i guadagni non ricorrenti. In aggiunta, il board «prenderà in considerazione, se e quando appropriato, il ritorno del surplus di liquidità agli azionisti tramite dividendi speciali e/o buy back di azioni proprie». Nel comunicato sui conti semestrali, Ryanair indica anche di «aspettarsi che il consolidamento delle compagnie aeree continuerà nei prossimi 2-3 anni» e cita l’acquisizione di Ita e la vendita di Tap e Sas come operazioni già in corso. I limiti di capacità che interesseranno l’Europa nei prossimi 3-4% anni, uniti ai vantaggi sui costi, alla solidità del bilancio, agli ordini di aerei low cost «creano per Ryanair significative opportunità di traffico e crescita degli utili».